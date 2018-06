Anfang nächsten Jahres ist es so weit, dann liegt die Datenbrille des Google-Konzerns auf dem Tisch. Die Gerätschaft ist eine Sehhilfe ganz neuer Art: "Google Glass" verbindet das menschliche Auge direkt mit dem Internet. Der Benutzer setzt das Ding auf die Nase und findet oben rechts einen winzigen Monitor, der aussieht wie ein Prisma. Schaut das Auge normal geradeaus, dann sieht es die Wirklichkeit, also das, was Menschen üblicherweise als "Realität" bezeichnen. Bewegt sich das Auge leicht nach oben, dann blickt es in das World Wide Web, in die Über-Wirklichkeit der Texte und Daten, Filme und Bilder – und zwar in einer Größe, als würde es einen 25-Zoll-Bildschirm aus zweieinhalb Meter Entfernung betrachten.

Wer die Google-Brille bedienen will, kann die Hände in der Tasche lassen. Sie lässt sich per Augenzwinkern steuern oder gehorcht aufs Wort. Sobald der Träger das Kommando gibt "Brille: Nimm ein Video auf!", zeichnet eine kleine, mikrofonbewehrte Kamera das Geschehen mit, ohne dass es das Gegenüber bemerkt. Wer will, stellt den Film gleich ins Internet oder postet ihn bei Facebook. Auch sonst ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Politiker lesen ihre Stegreifrede "spontan" vom Minimonitor ab, und ungeübte Chirurgen schauen während der Operation noch einmal rasch nach, wie sie die Aorta wieder richtig befestigen.

Oder dies: Während ein Zoobesucher schwer depressive Antilopen betrachtet, zeigt ihm seine Datenbrille einen Film darüber, wie munter die Tiere daheim in Afrika durch die freie Wildbahn turnen. Schon spekulieren erste Brillenfans darauf, das Gerät mithilfe einer Gesichtserkennungssoftware für die große Liebe aufzurüsten. Sobald Mann oder Frau eine Bar betritt, werden alle Singles, die bei derselben Partneragentur registriert sind und dem Premium-Wunschprofil entsprechen (Einkommen, Outfit, Lieblingspizza), rosarot markiert. Es soll Menschen geben, die das romantisch finden.

Fachleute und Freaks werden an dieser Stelle müde abwinken. Google Glass, sagen sie, sei im Prinzip nichts Neues, es sei bloß ein gequetschtes Smartphone, das man sich auf die Nase klemmt. Das stimmt – und ist doch nur die halbe Wahrheit. Denn tatsächlich existiert kein Kommunikationsgerät, das dem Menschen so dicht auf den Leib rückt, genauer: das seine Wahrnehmung schon an ihrer Quelle, im Einfallswinkel des Auges, mit dem Internet überblendet. Denn sobald die Kamera ein Objekt in den Blick nimmt, informiert ein Text den Benutzer darüber, was er unbedingt wissen muss: "Dies ist eine Nacktschnecke." Oder: "Dies ist der Edel-Italiener, in dem der Sozialdemokrat Gerhard Schröder und der Milliardär Carsten Maschmeyer dicke Freunde wurden."

Sollte die Google-Brille funktionieren, dann dürfte sich die Denk- und Glaubensgemeinschaft der Transhumanisten bestätigt fühlen: Sie haben, das muss man ihnen lassen, die Entwicklung der Datenbrille seit gut zwei Jahrzehnten vorhergesagt und die Logik eines solchen Geräts – die Vermischung von Realem und Virtuellem – präzise beschrieben. Transhumanisten verstehen sich nämlich als Visionäre. Sie glauben, wir lebten an einer Epochenschwelle, an einer "Zeitmauer". Die demokratische Moderne sei an einem toten Punkt angekommen, ihre Problemlösungskapazität habe sich spektakulär erschöpft. Politiker sind müde, Großprojekte enden zuverlässig im Chaos, und selbst die alte Eisenbahn ist zuverlässig unzuverlässig.

Auch der naturbelassene Altmensch ist für Transhumanisten ein Auslaufmodell. Während er im Spätherbst seiner Eitelkeit noch einmal viel Bildungsgut auftürme, laufe sich bereits sein Nachfolger warm. Derzeit trage er nur eine klobige Datenbrille, doch bald werde er mit Biochip-Implantaten direkt an das Cyberspace angeschlossen und das tun, was Nietzsches Zarathustra vom Menschen verlangt hatte: Er steigert sich zum Übermenschen. "Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus: und ihr wollt (...) lieber noch zum Thiere zurückgehen, als den Menschen überwinden?"

Das Interesse am Transhumanismus kommt und geht, im Augenblick kommt es wieder. Seine Idee existierte schon, bevor der Begriff überhaupt in der Welt war. Der Science-Fiction-Autor H. G. Wells zum Beispiel malte sich einen Übermenschen aus; der Zoologe Julian Huxley, Halbbruder von Aldous Huxley (Schöne neue Welt), spekulierte bereits 1957 auf eine transhumane Spezies. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der Schriftsteller und bekennende Anti-Demokrat Ernst Jünger Visionen und träumte davon, ein "elektrisches" Nervensystem über Mutter Erde zu legen, ein dicht gesponnenes, techno-organisches Gewebe. Natur und Geist sollten sich darin durchdringen, und tatsächlich benutzen seine Romanfiguren schon 1949 einen "Phonophor", eine Art iPhone. Von großem Einfluss auf die Transhumanisten-Szene waren der Philosoph Gotthard Günther oder Zukunftsforscher wie Hans Moravec, die den menschlichen Geist unsterblich machen und ihn auf einer Festplatte speichern wollen.

Der Transhumanismus existiert, grob gesagt, in zwei Spielarten. In der "linken" Version versteht er sich als Vollendung der Aufklärung und als Triumph über die Hinfälligkeit des Fleisches. Für die amerikanische Feministin Donna Haraway zum Beispiel sind die neuen Biotechniken ein Geschenk der Freiheit – endlich können die Erdenwesen der verpfuschten Schöpfung ein Schnippchen schlagen und den Körper auf Vordermann bringen.

In der "konservativen" Version des Transhumanismus klingt das ganz anders. Hier dient die Technik nicht dazu, die Aufklärung zu vollenden, sondern die Wunden zu heilen, die sie den Menschen angeblich geschlagen hat. Die Aufklärung, so lautet das bekannte Klagelied, habe die Mythen zerstört; der Exzess der Freiheit habe die Welt entzaubert und die Menschen in eine moderne Ureinsamkeit gestürzt.