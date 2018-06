DIE ZEIT: Herr Minister, was müsste geschehen, damit Sie die Euro-Rettung als gescheitert ansehen?

Wolfgang Schäuble: Diese Schlagzeile liefere ich Ihnen nicht. Im Übrigen kann ich mir nicht vorstellen, dass der Euro scheitert.

ZEIT: Wäre die Rettung gescheitert, wenn der erste Staat die Euro-Zone verlässt?

Schäuble: Nein. Wir haben die Konsequenzen eines Austritts aus der Euro-Zone ja schon einmal diskutiert, als der damalige griechische Ministerpräsident Papandreou sein Volk über den Euro abstimmen lassen wollte. Das Referendum kam dann zwar nicht. Aber selbst wenn sich das griechische Volk damals gegen einen Verbleib im Euro ausgesprochen hätte, was ich angesichts der späteren Wahlergebnisse nicht glaube, hätte der Euro überlebt.

ZEIT: Ist Ihre Rettungspolitik nicht bereits in dem Augenblick gescheitert, als in Deutschland eine neue Anti-Euro-Partei entstanden ist?

Schäuble: Es gibt viele Menschen in Deutschland, die sich wegen der Krise Sorgen machen, das ist wahr. Es ist auch legitim, eine Partei zu gründen. Die neue Partei wird aber keinen Erfolg haben. Denn wahr ist auch, dass die Zustimmung zur Mitgliedschaft Deutschlands im Euro nie so hoch war wie heute. Das zeigen alle Meinungsumfragen.

ZEIT: Sie nehmen die Partei nicht ernst?

Schäuble: Ich frage mich manchmal, was die Parteigründer eigentlich wollen. Einerseits soll Schwarz-Gelb keine Mehrheit mehr haben. Aber Rot-Grün will man auch nicht. Und den Euro sowieso nicht. Das ist alles etwas dürftig für eine politische Partei. Das Grundgesetz sagt ja, dass Parteien an der Willensbildung mitwirken – und nicht, dass sie allein dazu da sind, Unbehagen zu artikulieren.

ZEIT: Zwei der führenden Köpfe dieser neuen Partei sind Leute, mit denen Sie immer gut konnten und die Sie ernst genommen haben: Alexander Gauland und Konrad Adam. Und die wenden sich jetzt gegen Ihre Politik. Was sagt Ihnen das?

Schäuble: Ich will gewissen Leuten ja nicht zu nahe treten. Aber hier sehe ich wieder einmal ein Beispiel für das Phänomen, im Alter zu glauben, dass früher alles besser war. Ich bin jetzt 70 Jahre alt, und ich finde nicht, dass die Jungen keine Ahnung haben und früher alles besser war. Wenn es bei mir so wäre, würde ich mich sofort aus dem politischen Leben zurückziehen.

ZEIT: Haben Sie mit Gauland oder Adam über die Parteigründung gesprochen?

Schäuble: Nein.

ZEIT: Wenn das zwei Ewiggestrige sind – warum haben Sie sich dann mit Ihnen abgegeben?

Schäuble: Das ist schon eine Weile her. Ich habe sie lange nicht gesehen.

ZEIT: Für viele enttäuschte CDU-Anhänger, die jetzt bei der neuen Partei mitmachen, sind Sie ein Verräter an der konservativen Sache.

Schäuble: Das ist, mit allem Respekt, Blödsinn. Es ist auch keine bürgerliche Tugend, andere als Verräter zu bezeichnen, wenn sie nicht der gleichen Meinung sind. Für mich steht diese Debatte über die sogenannten konservativen Werte in der CDU eher für ein mangelndes Verständnis der modernen Welt und den nostalgischen, rückwärtsgewandten Versuch, darüber zu klagen, dass es nicht mehr so ist, wie es früher war.

ZEIT: Was ist dann konservativ?

Schäuble: Verantwortung für die Generationen und Nachhaltigkeit. Konservativ ist es, eine politische Ordnung zu gestalten, die dem Menschen in seiner Ambivalenz – in der Sünde verfangen und zur Freiheit berufen – gerecht wird. Freiheit ist wichtig, aber wir brauchen auch Regeln. An den Finanzmärkten hat man das nicht berücksichtigt.

ZEIT:Franz Josef Strauß hat einmal gesagt, konservativ sein bedeute, nicht nach hinten zu blicken, sondern an der Spitze des Fortschritts zu stehen. Damit kann man wirklich jede Position vertreten.

Schäuble: Es macht keinen Sinn, sich jetzt hier an einzelnen Zitaten aus anderen Zusammenhängen und Zeiten hochzuziehen. Aber wir müssen doch Veränderungen begreifen und sie begleiten. Die Zeit bleibt doch nicht stehen, nur weil man einen jeweiligen Zustand als angenehm empfindet, vor allem im Rückblick. Nein, die Welt dreht sich weiter. Ich glaube zum Beispiel, dass wir in Europa noch nicht verstanden haben, was die Globalisierung wirklich bedeutet. Erst durch den Brand und jetzt den Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch ist vielen in Deutschland bewusst geworden, wo eigentlich unsere Kleidung herkommt. Wir haben heute globale Arbeitsmärkte, und deshalb fällt die Antwort auf die Frage nach Mindestlöhnen auch für einen Konservativen heute anders aus als vor 30 Jahren.