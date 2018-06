1(3) Sara Gran: Das Ende der Welt

Aus dem Englischen von Eva Bonné, Droemer, 368 S., 14,99 €



San Francisco/Brooklyn. Fünf Gitarren, ein Pokerchip, Schlüssel – schwache Hinweise auf den Mörder von Paul, Claire de Witts Exgeliebtem. Prekäre Autonomie der Detektivin: Claire zerstört sich fast auf der Suche nach Wahrheit, nach dem Kindertraum, geliebt zu werden. Kaliforniens Norden: kalt und hip. Gran fasziniert.

2(4) Giancarlo de Cataldo: Der König von Rom

Aus dem Italienischen von Karin Fleischanderl Folio, 176 S., 19,90 €



Rom 1976. Machtvakuum in der Hauptstadt. Nicht die Camorra, nicht die Marseiller, keiner hat die volle Kontrolle. Junggangster Libano am Scheideweg: Mit Giada, der bourgeoisen Revoluzzerin, in die Boheme oder mit Gewalt ans große Geld? Libano lernt Verbrechen. Ruppiges Vorspiel zu Romanzo Criminale.

3(-) Robert Hültner: Am Ende des Tages

btb, 320 S., 19,99 €. München/Thalbach/Chiemgau um 1929



Die Nazis scheinen abgeschlagen, Kajetan könnte zurück zur Polizei. Noch klärt er einen Justizirrtum auf, da kollidiert er mit der Politik. Ein Flugzeug mit übler Konterbande ist abgestürzt. Bayern tapst Richtung Ende: historisch gewiefte, sprachlich ausgefeilte Krimikunst.

4(-) Olen Steinhauer: Die Spinne

Aus dem Englischen von Friedrich Mader ,Heyne, 492 S., 16,99 €



New York/Peking/Welt. Milo Weaver, Überlebender der ultrageheimen "Touristen"-Abteilung, will nur noch Familie. Aber ein Ex-Chef und sein chinesischer Gegenspieler setzen auf Rache. Steinhauer spielt meisterhaft die pazifische Karte. So sieht der Politthriller von morgen aus: weltumspannend, komplex, rasant.

Krimi Top Ten Das Beste vom Besten An jedem ersten Donnerstag des Monats haben 21 Literaturkritiker und Krimispezialisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Kriminalromane bekannt gegeben, die ihnen am besten gefallen haben. Die KrimiZEIT-Bestenliste, eine Kooperation der ZEIT mit dem Nordwestradio, einem Programm von Radio Bremen, findet in der Jahresbestenliste ihren Abschluss. Die Jury besteht aus 21 Spezialisten für Kriminalliteratur, die aus der laufenden Produktion jeweils vier Titel vorschlagen, die sie mit sieben, fünf, drei oder einem Punkt bewerten. Der so gefundene Punktwert pro Titel wird mit der Zahl der Stimmen multipliziert, die auf ihn entfallen sind. Daraus wird die monatliche Liste berechnet. Jedes Jurymitglied darf insgesamt drei Mal für denselben Titel votieren. Voten für Titel, an deren Entstehung oder Vorbereitung man beteiligt war, sind verboten. Die Titel dürfen nicht älter als zwölf Monate und keine Wiederauflagen, Sammelbände oder Anthologien sein. Unterschiede zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch werden nicht gemacht. Im Schnitt kommen fünf Titel neu auf die monatliche Liste. Die Ziffer in Klammern gibt den Rang des Vormonats an. Die Jury Tobias Gohlis, Kolumnist der ZEIT, Sprecher der Jury

Volker Albers, Hamburger Abendblatt

Andreas Ammer, Druckfrisch, DLF, BR

Gunter Blank, Sonntagszeitung

Thekla Dannenberg, Perlentaucher

Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung

Jutta Günther, Nordwestradio

Sonja Hartl, Zeilenkino, Polar Noir

Hannes Hintermeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Lore Kleinert, Literaturkritikerin

Elmar Krekeler, Die Welt

Kolja Mensing, Deutschlandradio Kultur

Marcus Müntefering, Spiegel Online, Krimi-Welt

Ulrich Noller, Deutsche Welle, WDR

Frank Rumpel, SWR

Jan Christian Schmidt, Kaliber 38

Guido Schulenberg, Nordwestradio

Margarete von Schwarzkopf, Literaturkritikerin

Ingeborg Sperl, Der Standard

Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau

Jochen Vogt, NRZ, WAZ



5(-) Matthias Wittekindt: Marmormänner

Edition Nautilus, 288 S., 16,90 €



Fleurville. Seit 40 Jahren nennt man sie "Marmormänner". Einer lag als Wachsleiche am Bahndamm, die anderen drei sind perdu. Unruhe in der kleinen Stadt: Die Kleider eines Verschwundenen kommen ans Licht, ein Kind und seine Mutter werden entführt. Sorgsame Milieustudie über Vergessen, Verdrängen, Verschütten.

6(-) Elmore Leonard: Raylan

Aus dem Englischen von Kirsten Risselmann Suhrkamp, 308 S., 19,95 €



Kentucky. Ob Nierenhandel, Umweltverbrechen oder Schusswechsel mit einer einarmigen Transe – US-Marshal Raylan Givens bleibt stets gelassen. Mit Gleichmut und schnellem Finger sorgt er für das, was er persönlich für Gerechtigkeit hält. Wie schon in der TV-Serie Justified, jedoch im Buch viel, viel abgefahrener.

7(-) Daniel Suarez: Kill Decision

A. d. Englischen von Cornelia Hohlfelder-von der Tann Rowohlt, 496 S., 12,99 €



Autonome Drohnen radieren amerikanische Städte, Schiffe und Softwaregenies aus. Ameisenforscherin McKinney und Spezialagent Odin mitsamt helfenden Raben leisten Bond-mäßig Widerstand gegen Cyberwar und militärisch-industriellen Komplex. Science-Fiction? No, Sir: Verschärfte Realität.

8(1) Joe R. Lansdale: Dunkle Gewässer

Aus dem Englischen von Hannes Riffel ,Tropen, 320 S., 19,95 €



Ost-Texas, während der Großen Depression. Nachdem May Linns Leiche im Sabine River gefunden wurde, verbrennen ihre Freunde sie und transportieren die Asche den Fluss hinab. Fernziel: Hollywood. Die wilde Flucht der Jugendlichen erinnert an die von Huck Finn, verläuft aber grotesker als bei Mark Twain. Lansdale eben.

9(6) Cathi Unsworth: Opfer

Aus dem Englischen von Hannes Meyer ,Suhrkamp, 384 S., 14,99 €



Ernemouth, Norfolk. Privatdetektiv Sean Ward, im Polizeidienst verkrüppelt, rollt den Fall der "Hexe des Ostens" erneut auf. 1983: Teenie-Rivalitäten eskalieren im Ritualmord. 2003: Alte Säcke verteidigen die liebe Macht. Tolles Brit-Stück. Perfekt reanimierte Gothic-Atmo. Unsworth wiederentdeckt.

10(7) Ian Rankin: Mädchengrab

Aus dem Englischen von Conny Lösch ,Manhattan, 512 S., 19,99 €



Edinburgh/Rosemarkie. John Rebus kann es nicht lassen. Der Pensionär wühlt in ungelösten Altfällen. Vier Mädchen sind verschwunden, alle an der A 9. DI Siobhan Clarke assistiert halb widerwillig, der Verdächtige will nicht reden, da nimmt Rebus Gangster zu Hilfe. Rankin und Rebus – kommt gut.