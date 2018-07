Es gibt keine guten Antworten zu Syrien – auch nicht zum trügerischen Arabischen Frühling insgesamt, der diktatorische durch scheiternde Staaten von Kairo bis Tunis zu ersetzen droht. Eine US-Intervention galt als ausgemacht, falls Assad zu C-Waffen greift. Manche Indizien sprechen nun für den Einsatz von Sarin, einer deutschen Erfindung aus dem Jahre 1939. Doch Obama zögert; er will "besonnen" und "wohlüberlegt" reagieren.

Ein Schuft, wer schlecht darüber denkt. Drohnen und Raketen, Amerikas schärfste Waffen, würden das Gift nicht vernichten, sondern freisetzen – ein Horror. Ein Bodenangriff aber wäre kein Spaziergang, sondern eine Operation im Divisions-Maßstab – just, was Obama um jeden Preis vermeiden will. Denn so geriete Amerika zur Partei in einem Bürgerkrieg, wo die Fronten nicht zwischen "gut" und "böse" verlaufen.

Es ist eine alte Geschichte: Es obsiegen jene, die besser organisiert und motiviert sind – die Jakobiner in Frankreich, die Bolschewisten in Russland. In Syrien gewinnen nicht die Demokraten, sondern Gruppen wie die "Nusra-Front", ein Al-Kaida-Ableger, den Washington auf die Terroristen-Liste gesetzt hat. Das Ziel der Nusra, der bis zu 10.000 Kämpfer nachgesagt werden, ist ein großsyrisches Kalifat. Wo sich die Islamisten wie in Aleppo durchgesetzt haben, gibt es keine weltliche Opposition mehr.

Mit Al-Nusra, den ausländischen Dschihadisten, und Achrar al-Scham, den einheimischen Genossen, soll Obama in den Krieg gegen Assad ziehen? Da verblasst das strategische Argument der Interventionisten, wonach Amerika den Schurken stürzen müsse, um Hisbollah, den Handlanger des Irans, zu stoppen und die Achse Teheran–Damaskus zu zerlegen. Das wäre ein feiner Sieg für Amerika und Israel...

Und was käme dann? Bestimmt kein friedliches Syrien, sondern die zweite Runde im Kampf um die Vorherrschaft. Es ist unvorstellbar, dass alle ihre Waffen niederlegen, um vereint den gescheiterten Staat wieder aufzurichten: die Al-Kaida-Bataillone, die Assad-treuen Alawiten, die angeblich von der CIA ausgebildeten Säkularen. Gäbe es einen moralischen Netto-Gewinn? Nicht, wenn jeder nach dem Machtmonopol greift und dabei seine Rivalen massakriert oder ethnisch zu "säubern" beginnt.

Aber man muss doch etwas tun! Das wäre in der Tat Menschenpflicht, wenn "man" bereit wäre, die Mittel dazu aufzubieten: hunderttausend und mehr Soldaten, um alle gegen alle zu schützen – heute und über Jahrzehnte hinweg. Wer ist dieser "man"? Die EU, die UN, die Arabische Liga, Obamas Amerika, das weder im Irak noch in Afghanistan reüssiert hat und nun, Billionen von Dollar später, nation-building at home proklamiert? Moskau und Peking, die grundsätzlich die humanitäre Intervention verdammen?

"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es", dozierte im Fabian Erich Kästner, der Moralphilosoph unserer Kindheit. Doch gibt es nicht einmal gute grundsätzliche Antworten, die Moral, Mittel und Interessen halbwegs ins Lot brächten. Man möchte nicht in Obamas Haut stecken, wenn sich seine "rote Linie" tatsächlich im Giftgas auflöst. Er will keinen Krieg, aber auch keine iranische Bombe. In Teheran werden sie nicht in Schreckstarre fallen, wenn Obama demnächst wieder von der "militärischen Option" plaudert.