Was ist einfach? Was schmeckt gut? Und was kochen Sie am liebsten, wenn es "einfach gut" werden soll? Mehr als 150 Leserinnen und Leser gaben uns Antwort auf diese Fragen und schickten liebevoll ausgearbeitete Bewerbungen samt Rezepten für ein dreigängiges Menü und – teilweise – sehr persönlichen Berichten. Viele von der Oma tradierte Gerichte waren darunter, viele Rezepte auch, die jemand auf Reisen aufgeschnappt hatte. Eine Einsenderin blätterte noch einmal in ihrem kulinarischen Gästebuch und schrieb über das eingereichte Menü: "Was ich weiß, ist, dass dieses Menü mit den Kalbsbäckchen viele, viele Menschen glücklich gemacht hat."

Und so ging der ZEITmagazin-Kochwettbewerb 2013 in die zweite Runde: Vergangene Woche traf sich in Hamburg die Jury, um darüber zu entscheiden, welche vier Einsenderinnen und Einsender am 12. Juni auf Schloss Bensberg (Bergisch Gladbach) oder am 19. Juni im Hotel am Schlossgarten (Stuttgart) ihr Menü für ein ganzes Restaurant voller Gäste kochen dürfen, damit diese dann eine Siegerin oder einen Sieger küren. Barbara und Wolfram Siebeck gehörten zur Hamburger Jury, die Starköche Cornelia Poletto und Ali Güngörmüs, zudem Karin Stengele, Marcus Graun und Andreas Kaul (für die Kooperationspartner Gaggenau, Althoff Hotel & Gourmet Collection sowie Deutsches Weininstitut), Ursula Hudson von Slowfood Deutschland, Bernd Nöcker von der Nöcker-Behnk-Küchenpraxis (in der die Jury tagte) und Christoph Amend vom ZEITmagazin.

Grundsätzliches galt es da zu diskutieren: Wie lang darf die Zutatenliste eines Gerichtes sein? Ist ein Soufflé wirklich ein einfaches Dessert? Ist ein Risotto milanese als Hauptgericht gut genug? Oder Nudeln mit Soße? Zum Verkosten hatten die Köche der Küchenpraxis ein paar ausgewählte Gerichte streng nach den Rezepten der Einsender zubereitet, und nicht alle Kommentare des altersgranteligen Wolfram Siebeck sind hier zitierfähig. Nach mehreren Abstimmungsdurchgängen konnten sich durchsetzen:

Reinhild Verburg-Köhler aus Frankfurt am Main, Daniel Mutschlechner aus Dornbirn in Österreich, Lukas Schweizer aus Schaffhausen in der Schweiz und Lothar Spielhoff aus Bremen. Was sie kochen werden? Das aufzuzählen würde den Umfang dieser Spalte sprengen. Denn einfach sind ihre Gerichte alle. Aber manche haben trotzdem einen ziemlich langen Namen.