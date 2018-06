Auf dem verregneten Berliner Flughafen Tempelhof bestiegen am 6. September 1961 zwei Männer eine winzige zweimotorige Chartermaschine. Keine vier Wochen zuvor hatte die DDR über Nacht die Grenze zum Westen abgeriegelt; das Drama der deutschen Teilung begann – mitten im Bundestagswahlkampf. Die Männer, die der englische Pilot nach Stuttgart flog, waren Shootingstars der jungen Bundesrepublik: Der 47-jährige Sozialdemokrat Willy Brandt, Regierender Bürgermeister von Berlin, wollte anstelle von Adenauer Bundeskanzler werden. Zu seinem Wahlkampfauftritt in Heilbronn nahm er einen 33-jährigen Schriftsteller mit, der eben erst mit dem Paukenschlag seines ersten Romans Die Blechtrommeldas Land geweckt hatte: Günter Grass.

Am Abend zuvor erst hatte Brandt bei einem Treffen mit Autoren gefragt, wer gelegentlich mit Ideen für Reden helfen könne. "Ich, der Bürgerschreck", so erinnert sich Grass, war "der einzige, der den Finger hob." Fortan sollte er unzählige Male den Finger heben. Zu der Geschichte dieser Männer, beide verehrt und verspottet, geliebt und gehasst, gehört auch, dass beide später den Nobelpreis erhielten, die höchste Auszeichnung, die die Welt zu vergeben hat. Zehn Jahre nach ihrem Flug feilt Grass im Bonner Kanzlerbungalow zusammen mit Golo Mann, Egon Bahr, Horst Ehmke an Brandts Nobelpreisrede. Ihr Land hatten sie da schon verändert.

Jetzt ist der Briefwechsel der beiden erstmals vollständig erschienen: Geist und Macht in 288 Briefen, Telegrammen, Postkarten, hervorragend ediert und kommentiert auf 1200 Dünndruckseiten, ergänzt um viele Dokumente und Abbildungen. Der Korrespondenzanteil ist naturgemäß ungleich verteilt: Allenfalls ein Viertel entfällt auf den Politiker, der auf den unermüdlichen Schriftsteller reagiert.

Die Lektüre ist faszinierend. Zum einen führt sie noch einmal vor, wie stark sich die bundesdeutsche Mentalität von 1961 bis zum Tod Brandts 1992 gewandelt hat. 1961 mokierte sich Adenauer noch öffentlich über die uneheliche Herkunft seines Herausforderers, musste Brandt gegen von der DDR-Staatssicherheit beförderte Pamphlete vorgehen, die ihm antideutsches Verhalten im Exil unterstellten. Am Ende seines Lebens war Brandt eine international geachtete Jahrhundertgestalt.

Faszinierend sind die Briefe aber nicht wegen Brandt, dessen Wirken gut erforscht und dessen rätselhaft erscheinendes Wesen Zeitgenossen und Biografen oft gereizt hat. Erstaunlich ist vielmehr die Vehemenz, mit der Günter Grass, ein junger Schriftsteller auf dem Weg zum Ruhm, sich ausdauernd in die Politik wirft. Gewiss kennen wir ihn seither als sozialdemokratischen Wahlkämpfer; bis heute sind weder Israel noch die Dresdner Waldschlösschenbrücke oder Angela Merkels Europapolitik vor seiner Meinung sicher. Aber die Kraft und, jawohl, politische Klugheit verblüffen ein ums andere Mal. Es ist auch ein Buch für all jene, die sich noch einmal mit dem Traum vom politischen Intellektuellen trösten wollen.