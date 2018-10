(Um die Karte zu vergrößern, klicken Sie bitte hier)

Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick

Schon in den 1950er Jahren suchte ein Namenskundler nach Orten in Deutschland, die so heißen wie anderswo ganze Länder: Adolf Bach fand unter anderem ein Brasilien bei Bitburg-Kruchten – das allerdings heute nirgendwo mehr auftaucht. Die Orte, die vor allem im 19. Jahrhundert nach der weiten Welt benannt wurden, waren meistens sehr klein, sie bestanden oft nur aus ein paar Häusern. Wie zum Beispiel eine 1992 stillgelegte Baumwollspinnerei in Sachsen, die wohl Amerika hieß, weil die Baumwolle von dort kam.



Der Handel über die Meere dürfte der Grund sein, warum es im Norden so viele dieser Orte gibt. Die meisten Namen sind übrigens nicht auf den offiziellen gelben Ortseingangsschildern zu lesen. Entscheidend bei unserer Auswahl war, dass sie noch im Postleitzahlenverzeichnis stehen, auch als "veraltete" Namen. Warum diese Weiler so heißen, erklärte Bach so: Bei der Namenswahl habe wohl manchmal Bewunderung für das Land Pate gestanden, manchmal aber auch Ironie.