Glaube. Liebe. Hoffnung. Im Christlichen galt es, in den Zustand dieser Tugenden zu kommen. Eine innere Einstellung war anzustreben. Eine innere Tüchtigkeit sollte das sein, aus der heraus das Paradies nach dem Tod verdient werden konnte.

Heute. In Ulrich Seidls Filmtrilogie, die mit dem Film Paradies: Hoffnung ihren Abschluss findet, ist das Paradies sehr irdisch und sehr regional. Aber. Wie das jenseitige Paradies des Christentums nur in vagen Vorstellungen gepriesen werden durfte, so ist das diesseitige Paradies eines mitteleuropäischen Jetzt eine vage Collage aus den Bilderdiensten der Werbung und den der Werbung zuarbeitenden Medien. Und. Wie im christlichen Paradies geht es um den nackten Körper. Um die Disziplinierung des Körpers. Das christliche Paradies musste durch Zurichtung der Seele verdient werden. Das ansäkularisierte Paradies in Ulrich Seidls Trilogie bedarf der körperlichen Maßregelung.

Im letzten Teil der Trilogie geht es ganz real um die Maße der Körper. Der Doktor nimmt die Messungen an den sehr jungen Frauen im Diätcamp vor und diktiert die gar nicht den Modelmaßen entsprechenden Zahlen. Mit den Bildern vom Maßnehmen sind die Machtverhältnisse im Diätcamp sofort geklärt. Wer misst, bestimmt. Das Diätcamp ist ein Fegefeuer der wirklichen Welt. Eine Zwischenhölle. Eine Chance. Die Hoffnung, dass auch nur ein Kilo wegtrainiert wird. Die ist von Anfang an in der Passivität der Campteilnehmerinnen erstickt. Die vielen Mädchen und die paar Buben, die da in Reih und Glied diszipliniert werden, sind schon in ihr Schicksal ergeben. Es sind wohl die jeweiligen Erziehungsberechtigten, die sich die Hoffnung die Kosten für so ein Diätcamp wert sein lassen.

In Paradies: Hoffnung lernen wir Melanie näher kennen. Wir haben sie schon in Paradies: Liebe getroffen. Sie saß da mit dem Handy textend in ihrem unaufgeräumten Zimmer und wurde von ihrer Mutter hastig zu ihrer Tante verfrachtet. Während wir Melanie im Camp zusehen, versucht ihre Mutter Teresa in Kenia die Liebe zu finden. Wenigstens als Vortäuschung. Die Tante Anna Maria liefert Melanie im Camp ab und wird im Film Paradies: Glaube ihre Marienstatue missionierend in Wien herumtragen. Sie zwingt ihren Körper über Selbstgeißelungen in die Tugenden der Seele, um die Liebe ihres Gottes zu erringen. Teresa kauft sich die Liebe lieber. Mutter und Tante von Melanie müssen sich um ihre Nöte kümmern. Dazu haben sie Urlaub. Melanie soll schlank werden. Körperliche Schönheit. Für Melanie und ihre Mutter ist das Paradies ein schöner Körper. Alle anderen Erfüllungen kommen daraus. Mit einem schönen, schlanken Körper wird alles gut. Jedenfalls für Frauen.

Die Kälte. Die leeren Leben. Die lächerlichen Alltagsmythen. Die verzweifelten Sehnsüchte. Das Schicksal dieser drei Frauen.

Ihr Scheitern. Und zwar an sich selbst. Die Instanzen sind ja neoliberalerweise verschwunden. Das alles wird uns zentralperspektivisch mit fast immer fixer Kamera in streng stilisierten Bildern vorgeführt. Auktorial ist das. Immer objektiv.

Aber. Wird eine so erzählte Erzählung nicht immer schon durch den Erzählstil Bestandteil der hegemonialen Metaerzählung? Kann mit dieser objektiven und starren Kamera die Geschichte nicht mächtiger Personen erzählt werden?

Im Presseheft zu Paradies: Hoffnung ist zu lesen, dass die Geschichte aus der Perspektive Melanies erzählt werden soll. Melanie verliebt sich in den Doktor und zeigt diese Verliebtheit. Ist das aber dann wirklich zu sehen, wenn die Kamera überhaupt keine Partei ergreift? Kann diese Geschichte zum Vorschein kommen, wenn die Schnitte als Kastration der Hoffnung des Zusehers fungieren? Der Zuseher wird aufgrund der Schnitte in wilde Spekulationen verführt. Wieder wird die eingeübte Geilheit enttäuscht und zurückgespiegelt. Aber über Melanies Perspektive erfahren wir nichts. Wir sehen die strenge Ästhetik einer dann plötzlich konventionellen Erzählung. Und je mehr der Doktor sich ja doch in den Besitz von Melanies jungem Körper setzt, desto weiter rutscht die Handlung in den Hintergrund. Wenn der Doktor Melanies betrunken bewusstlosen Körper weit in den Wald von uns wegzerrt und sie in Blue Velvet- Manier beschnüffelt, da ist nicht nur Melanie verloren. Auch wir verlieren den Kontakt. Die Macht hat sich genommen, was sie wollte. Die Kamera hat nichts getan. Das wird schon die Wahrheit sein. Aber. Die Wahrheit muss immer auch wahr erzählt werden. Und gut geht es sich mit Zentralperspektive und Auktorialität für Nichthegemoniale meistens nicht aus.

Am Abend, an dem ich Paradies: Hoffnung anschaute, lief im Fernsehen später David Lynchs Film Lost Highway . Da steht das heteronormative Paar auch einander gegenüber. Im Profil. Und die Frau geht auch da auf den Mann zu und lehnt sich umarmend an. Da wie dort geht es um die Impotenz des Mannes und wie sich das auf die Frauenleben auswirkt. Wenn die sehr junge Melanie sich an den Doktor anlehnt und ihr Gesicht verbirgt. Da gibt es dann auch in diesem Film wieder nur das Begehren des Mannes. Es wird als Leistung dargestellt, dass er auf ihre Verführungsabsichten mit Ablehnung reagiert. Als gäbe es nur diese eine Kommunikation zwischen Männern und Frauen. Lust oder Unlust. Freundliche Annäherung. Liebevolle Zuwendung. Interesse an den tieferen Gründen eines solchen Begehrens einer sehr jungen Person. Die Spiegelung dieses Begehrens und damit die Erhellung dieser spießigen Konventionalität, der die junge Frau in ihrer lieblosen Medienbilderwelt aufsitzt. Das alles sind auch noch Möglichkeiten der Überwindung der Trostlosigkeit. Im Fall von Paradies: Hoffnung gibt es nur die emotionale Impotenz des Doktors, der sich keine andere Antwort als den erotischen Besitz vorstellen kann. Und damit sind wir aber dann wieder im christlichen, postchristlichen Paradies gefangen, in dem das heteronorme Paarprinzip das Glück verheißt, aber nie dahin führt.