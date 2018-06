Inhalt Seite 1 — Der Jürgen will euch würgen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jeder Wahlkampf hat seinen Kipp-Punkt. 2002 war es Schröders Nein zum Irakkrieg im Verbund mit einem hübschen Gummistiefeleinsatz. 2005 krönte Angela Merkel ihre Steuererhöhungsehrlichkeit mit einem unkontrollierbaren Wirtschaftsexperten Kirchhof, was Schröder zu seiner Bemerkung vom "Professor aus Heidelberg" inspirierte und ihm fast noch einen Sieg bescherte.

Jeder Wahlkampf hat seinen Kipp-Punkt, aber meist weiß man erst hinterher, welcher es war. Dieser, der von 2013, ist noch jung, schwer zu sagen, was am Ende die Entscheidung bringt. Wir wollen es dennoch versuchen, und zwar zunächst nach dem Ausschlussverfahren: Was oder wer wird den Wahlkampf nicht entscheiden?

Nicht die SPD. Zunächst schien es, als könne der Kandidat Steinbrück die Genossen ganz nach vorn bringen. Das war falsch. Denn der forsche Steinbrück löste ein Problem, das die SPD im Wahlkampf davor hatte, als sie, aus einer Großen Koalition kommend, einen angriffsschwachen Großkoalitionär an die Spitze stellte. Doch hilft es selten, die Fehler von gestern zu vermeiden, man macht damit nur neue. Einige Zeit dachten dann alle, Steinbrück würde mit seinen Fehlern doch noch entscheiden – nämlich zugunsten von Merkel. Auch das war vorschnell gedacht, denn er macht kaum noch Fehler, allerdings macht er auch nicht viel anderes.

Ebenso wenig wahlentscheidend wird der mutmaßliche Rauswurf der FDP aus dem Bundestag sein, weil die Partei wahrscheinlich gar nicht rausfliegt und auch sonst fest entschlossen ist, nicht weiter aufzufallen, jedenfalls nicht mit irgendeinem radikalen Programm oder allzu zugespitzten Persönlichkeiten.

Ganz gewiss wird nicht die Union den Wahlkampf 2013 entscheiden, denn überall, wo sie Angriffsfläche bieten könnte, zieht sie sich zurück; wo immer der Mainstream hinfließt, da haben die Schwarzen schon ihr Badehöschen an. Und die paar unionsschädlichen Skandale wie die Hoeneß- oder die Amigo-Affäre werden im Herbst weitgehend vergessen sein, wenn da nicht noch stärkerer Stoff nachgeliefert wird.

Nein, die einzige Partei, die alles zum Kippen bringen könnte, ja vielleicht schon gebracht hat, sind die Grünen mit ihren grundehrlichen, gut gemeinten, jedoch leicht sadomasochistischen Steuererhöhungen. Wie ist so was möglich, eine allenfalls mittelgroße Partei soll eine Wahl entscheiden? Mit Steuererhöhungen, die, wie jeder weiß, so niemals kommen werden, nicht mal wenn die Grünen mit der SPD regieren sollten?

Wie kann etwas so Kleines solche Auswirkungen haben? Das liegt daran, dass die Wahlkampflandschaft des Jahres 2013 total flach ist, mit nur einer einzigen Erhebung: Jürgen Trittin (der auf seine Weise Kirchhofsche Qualitäten hat), das grüne Wahlprogramm in den Himmel reckend.

Alle Parteien haben sich ansonsten dem rot-grünen Mainstream angepasst, die CDU schon lange und systematisch (die CSU mit bajuwarischen Nuancen), die FDP neuerdings, indem sie nun auch für den Mindestlohn ist und ansonsten programmatisch fast nichts aussagt. Die SPD ist schon froh, wenn ihr Kanzlerkandidat möglichst wenig auffällt, und das rote Programm ist ohnehin grün light. (Mancher fragt sich schon, warum sich die SPD damals überhaupt von den Grünen abgespalten hat.)