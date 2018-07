Die erste Schwierigkeit hat Mario Draghi gemeistert. In der vergangenen Woche gelang es dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), trotz des Widerstands aus Deutschland, eine Senkung des Leitzinses auf ein neues Rekordtief durchzusetzen. Doch das nächste Problem wartet schon auf ihn. Am 11. und 12. Juni muss er vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sein umstrittenes Anleihenkaufprogramm verteidigen – und eine ganze Menge deutet darauf hin, dass die Karlsruher Richter entschlossen sind, es den Notenbankern nicht leicht zu machen.

Die mündliche Verhandlung Anfang Juni ist Teil der verfassungsrechtlichen Prüfung des Euro-Rettungsfonds ESM. Im vergangenen September hatte das Bundesverfassungsgericht in einer Eilentscheidung Klagen gegen die deutsche Ratifizierung des ESM abgewiesen. Aber die Richter hatten bereits damals angekündigt, die Politik der EZB im Hauptsacheverfahren intensiv zu prüfen. Es geht dabei vor allem um den Beschluss der Notenbank, im Ernstfall Staatsanleihen der Krisenländer zu erwerben, um dadurch die Zinsen in diesen Ländern zu drücken.

Dieser Beschluss – den Draghi gegen den erbitterten Widerstand von Bundesbankpräsident Jens Weidmann herbeiführte – hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Finanzmärkte beruhigt haben, dass die Investoren nicht mehr länger auf das Ausscheiden einzelner Länder aus der Währungsunion wetten und die Bundesregierung sich im Wahlkampf mit dem Thema Euro-Krise praktisch nicht beschäftigen muss.

Wie ernst Karlsruhe die Sache nimmt, zeigt bereits die Tatsache, dass das Gericht gleich zwei Tage für die mündliche Verhandlung angesetzt hat, was nur äußerst selten vorkommt. Die Richter werden sich das Vorgehen der EZB sehr genau anschauen; einige von ihnen, so ist zu hören, hätten sich tage- und nächtelang in die Geschichte und die Politik von Notenbanken in aller Welt vertieft. Dem zuständigen Berichterstatter im Zweiten Senat, Richter Peter Huber, wird zudem nachgesagt, die wachsende Machtfülle der Notenbanken in der Krise mit Sorge zu beobachten. Er fürchte, dass dadurch demokratische Mitbestimmungsrechte der nationalen Parlamente eingeschränkt werden könnten. Der ehemalige Unionspolitiker gehörte dem Kuratorium des Vereins Mehr Demokratie an, der – allerdings nach dem Ausscheiden Hubers – gegen den ESM geklagt hatte.

Als Gutachter jedenfalls wurden dem Vernehmen nach Experten bestellt, die der EZB gegenüber eher kritisch eingestellt sind und dem konservativen Lager zugerechnet werden. Genannt werden der Münchner Wirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn, der frühere Bundesbankvorstand Franz-Christoph Zeitler und der Ökonom Harald Uhlig von der Universität Chicago. Nicht gut angekommen ist im Gericht zudem offenbar, dass die EZB mit ihrer Stellungnahme den Göttinger Europarechtler Frank Schorkopf beauftragt hat, der eine stark juristisch geprägte Begründung des Anleihenprogramms eingereicht hat – so als solle die verfassungsrechtliche Bewertung vorweggenommen werden.

Draghis Gegenspieler, Bundesbankpräsident Weidmann, hat sich hingegen für eine 29 Seiten lange ökonomische Analyse der Risiken des Programms entschieden. Darin prangert die Bundesbank die Politik der EZB in ungewohnter Schärfe an. Es sei nicht Aufgabe der Europäischen Zentralbank, die Zinsen in einzelnen Mitgliedsländern der Euro-Zone zu beeinflussen oder die "derzeitige Zusammensetzung der Währungsunion" zu garantieren. Zudem könne – besonders wichtig für das Karlsruher Gericht – durch Draghis Intervention das Budgetrecht des Bundestags ausgehebelt werden. Schließlich übernähmen die Notenbanker Risiken, für die in letzter Konsequenz der Steuerzahler einstehen müsse, ohne dass ihm bei dieser Entscheidung ein Mitspracherecht eingeräumt werde, weil die Zentralbanker unabhängig sind.

In der Gliederung für die mündliche Verhandlung, die das Verfassungsgericht gerade eben veröffentlicht hat, ist sogar ein eigener Tagesordnungspunkt für die möglichen finanziellen Belastungen vorgesehen, die in den Bilanzen der Notenbanken versteckt sein könnten. Und Weidmann hat bereits angekündigt, dass er die Argumente persönlich vortragen will. Dagegen ist noch nicht klar, wen die EZB entsenden wird.

Dass das Gericht die Entscheidung der EZB komplett blockiert, gilt als unwahrscheinlich. Zum einen würde dies heikle Fragen zum Verhältnis zwischen Karlsruhe und dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg aufwerfen: Wer hat das letzte Wort in europäischen Verfassungsfragen? Und wie definiert das Bundesverfassungsgericht seine Beziehung zu Luxemburg? Zum anderen hat Karlsruhe bisher alle politischen Entscheidungen, Kompetenzen von den Nationalstaaten auf die europäische Ebene zu verlagern, mit Einschränkungen akzeptiert. Ein solches "Ja, aber" ist auch jetzt wahrscheinlich. Allerdings könnte das Aber ziemlich gewichtig ausfallen und damit womöglich den Entscheidungsspielraum der EZB empfindlich einschränken. Ob dieser dann noch groß genug ist, um die nervösen Investoren an den Finanzmärkten in Schach zu halten, wird sich zeigen.

Wenn nicht, muss sich Angela Merkel doch noch mal mit der Krise befassen.

Mitarbeit: Heinrich Wefing