Vielleicht war mein Großvater der kratzigste Typ, den ich je gekannt habe. Eine Mutprobe sah so aus: Man kniete sich neben ihn auf die Küchenbank, dann galt es, einen Berg aus struppigem Tweed zu überwinden. Man lehnte sich also über dieses gewölbte stachelige Gelände, bis die Nase seine Wangen erreichte. Opas Wangen waren schimmernde Landschaften, darin lag auf rötlichem Grund ein bläulich schimmerndes Flussgeäder, alles war bewuchert mit Kurzstoppeln in der Härte einer verloren gegangenen Vorkriegsqualität – noch heute fühle ich den Schauer, wenn die Nase über dieses Kurzschilf fuhr –, nur am frühen Morgen war alles anders. Dann waren die Wangen weich und glatt. Sie verströmten einen Duft, der für mich der Geruch der Kindheit ist. Wie ihn beschreiben? Als sanfte Sauberkeit? Ein Versprechen von Reinheit? Die Gewissheit, dass kein Mist so hartnäckig sein könnte, als dass er sich nicht wegschrubben ließe? Am intensivsten war dieser Duft in den beiden Kurzfalten, die längsseitig vor seinen Ohren ankerten, in deren Grund sich gelegentlich Reste einer blasigen Substanz ausmachen ließen. Rasierschaumreste!

Über das Aroma älterer Männer ist viel Böses angemerkt worden (von Leuten, die meinen Großvater nicht kannten). Einmal las ich in einem Gedicht einer deutschen Lyrikerin sehr Unbarmherziges über den Geruch des alten Mannes. Um fair zu sein: Sie liegt nicht ganz falsch. Auch ich kenne alte Männer, neben denen man nicht Platz nehmen sollte, nicht in der Bahn oder im Kino, nicht mal in der Oper, was nicht der Ort ist, wo sich Penner treffen, aber doch Männer eingelassen werden, die in hanseatischem Zwirn Körper ausführen, die olfaktorisch in klebrige Einfahrten öffentlicher Garagen gehören. Das ist schade. Der Geruch alter Männer ist so legendär, dass neulich der Steuerflüchtling Uli Hoeneß sich in einem Interview frech über sein Angstschwitzen während der gestörten Nachtruhe ausließ, wohl um bei den Strafverfolgungsbehörden Mitleidsimpulse auszulösen. Puuuuh!

Fest steht: Auch der Mann wird als Geruchswunder geboren. Er verströmt, kaum dass er aus dem Geburtskanal geschlüpft ist, jenes Aroma von Süße und Zartheit, das in Müttern ein Suchtverhalten auslöst und sich schon aus diesem Grunde glücklicherweise nicht ein ganzes Leben hält, wer hat schon gern eine schnüffelnde Mutti am Hals. Die erste Bedrohung ist ein "Bübchen"-Bad durch unsentimentale Hebammenhände. Später verwandeln die Absonderungen der apokrinen Schweißdrüsen des männlichen Teenagers sein Bettzeug in – nun ja – etwas, dem mit Biowaschmittel auf 60 Grad nicht beizukommen ist. Der Teenager seinerseits wird anführen, dass er mit geschlossenen Augen mit hoher Trefferquote die Geruchsaura des einen Lehrers von der des anderen unterscheiden kann (und die Augen geschlossen hält, um nicht die Kleckerspuren auf dem Hosenlatz zu sehen, die dem von Roald Dahl beschriebenen Bart von Mr. Twicks alle Ehre machen würden). Männergerüche haben große Variabilität. Es gibt Phasen im Männerleben, in denen Frauen haltlos werden, weil ihnen Androstenon, ein Metabolit von Testosteron, in die Nase steigt. Das wird gelegentlich überlagert vom sogenannten Männerduft, ein Laborprodukt, das wie Damenparfum nicht umsonst zu haben ist. Und ab und zu Fehlalarm auslöst. Etwa wenn man im Flugzeug sitzt und aus der Reihe vor einem diese Wolke aufsteigt und mit ihr schmerzlichst schönste Erinnerungen – an wen noch mal? Männer! Ja, wie soll man sie unterscheiden, wenn nicht durch ihren Duft?