Der Verleger Lutz Schulenburg gab selten auf. Anarchist seit Lehrlingszeiten, hatte er gelernt, den langen Atem zu trainieren. Als ihm auf dem Höhepunkt von Finanz- und Sinnkrise ein Konkurrent David Graebers späteren Bestseller Schulden vor der Nase wegschnappte, schloss er mit dem befreundeten Autor sogleich einen neuen Vertrag ab. Graebers Handbuch Direkte Aktion ist nun das letzte Buch, das zu Schulenburgs Lebzeiten in seiner Edition Nautilus erschienen ist. Kurz nach seinem sechzigsten Geburtstag musste Lutz Schulenburg aufgeben, am 1. Mai machte ihm ein Schlaganfall einen Strich durch seine Zukunftspläne. Mit ihm verliert die deutsche Kultur einen aufrechten, unbeirrbar freundlichen und entschlossenen Mann, den großen Verleger eines ökonomisch kleinen, "aber konsequenten" Verlages, so die Laudatio zum Kurt-Wolff-Preis 2004. Mit seiner Gefährtin Hanna Mittelstädt und dem Mentor Pierre Gallissaires, den Mitbegründern der Edition Nautilus, stand Schulenburg fast allein für den im braven Deutschland als utopistisch verlachten Anarchismus. "Worum es geht?", fragte er in der letzten Ausgabe seiner im dreißigsten Jahrgang von ihm herausgegebenen Zeitschrift Die Aktion . "Um die Schönheit des gelebten Augenblicks." Gegen den erstickenden Sozialdemokratismus hielt er fest: "Eine Gesellschaft kommt sehr wohl ohne Staat aus. Kein Staat kann aber ohne Gesellschaft existieren." Akratie – Herrschaftslosigkeit – war sein Traum. Eines seiner ersten Bücher zitierte Francis Picabias Aphorismus: "Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann." Geistige Richtungswechsel zu einer Freiheit ohne Gewalt – die verdanken wir Lutz Schulenburg. Wir bewahren ihn in Erinnerung als einen letzten Libertären, den Verleger von Franz Jung und Pussy Riot, den Entdecker von Andrea Maria Schenkel und Vorläufer des immer noch kommenden Aufstands.