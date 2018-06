Geier kreisen über dem Abgrund, an einer steilen Felswand klettern zwei Männer. Der eine krallt seine Finger in einen Riss, der Fuß des anderen schwebt über der Tiefe. Aber beide sind gut ausgerüstet, mit Seil, Bergstock, Steigeisen und randgenagelten Stiefeln. Die zwei Gemsenjäger, im Jahr 1822 am Finsteraarhorn unterwegs, waren Experten für schwieriges Gelände, ebenso wie die Hirten, Kristall- oder Wurzelsammler, deren Erfahrung zu Beginn des Alpinismus unverzichtbar war für die bürgerlichen Bergreisenden, die auf die Gipfel wollten. Die Geschichte des Bergsteigens jedoch ignoriert sie oft. Nun hat der Kulturwissenschaftler und Alpin-Autor Martin Scharfe in den Magazinen der Alpenvereinsmuseen in Innsbruck und München aus Tausenden meist konventionellen Bergansichten Bilder des alpinen Alltags herausgesucht: lohnende Funde, die dank didaktisch hervorragender Bilderklärungen den Blick schärfen für soziale Unterschiede, hohles Pathos und die gesellschaftlichen und strukturellen Veränderungen in den Alpen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Martin Krauß. Er hat zahlreiche Bücher noch einmal quergelesen und berichtet über Träger, Wilderer und Schmuggler, über Soldaten, die im Gebirgskrieg verheizt wurden, über Rebellen und Arbeitslose, die in die Berge auswichen, über Frauen, deren alpinistische Ambitionen nicht akzeptiert wurden, über Flüchtlinge, die in den Bergen nach Wegen in die Freiheit suchten. Ob sich die Entwicklung des modernen Sportkletterns tatsächlich auf eine so alternativ-anarchistische Linie bringen lässt, sei dahingestellt. Aber Krauß hat erstaunliche Details ausgegraben – und er hat die Chuzpe, die Alpingeschichte komplett gegen den Strich zu bürsten. Das liest sich spannend, und schaudern lässt es auch: nicht wie üblich vor den Gefahren der Berge, sondern vor etlichen der sogenannten Bergkameraden.