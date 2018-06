Derzeit pocht vor allem die Linke auf die Menschenrechte und fordert inhaltliche Schranken für Volksentscheide – doch schon bald werden sich mehr und mehr Bürgerliche ebenfalls danach sehnen. Die Grund- und Menschenrechte stehen im Mittelpunkt politischer Debatten. Über ihre Substanz jedoch wird kaum je gesprochen: den Schutz des Individuums vor Eingriffen des Staats.

Im Zentrum der aktuellen Debatte steht die Frage, wie mit grundrechtswidrigen Volksinitiativen umgegangen werden soll. Weshalb führen wir diese Diskussionen überhaupt? Weil Grund- und Menschenrechte betroffen sind. Diese beinhalten etwa, dass wir keine Flüchtlinge abweisen. Dass unsere Richter zwischen einem gemeingefährlichen Kriminellen und einem reuigen Einzelfalltäter zu unterscheiden wissen. Dass wir frei entscheiden können, ob wir einen ausländischen Partner heiraten und mit diesem in der Schweiz leben möchten oder nicht. Dass der Staat nicht grundlos Daten über seine Bürgerinnen und Bürger sammeln darf. Genau dafür haben wir uns entschieden, kraft unserer Bundesverfassung und verbindlicher internationaler Abkommen.

Unbestritten ist: Demokratische Entscheide sind zu respektieren und umzusetzen. Aber die Diskussion kann nicht auf die Frage nach einer vermeintlichen "Beschneidung demokratischer Rechte" oder auf eine "Fremde-Richter"-Polemik verkürzt werden. Selbst wenn ein paar Rechtsnationale dies bar jeglicher Fakten suggerieren: Absolut niemand fordert zwecks Einhaltung unserer Grundrechte die Abschaffung unserer direktdemokratischen Instrumente. Wer auf die Menschenrechte pocht, verlangt nichts anderes als gewisse Schranken für staatliche Machtausübung. Und ja, auch direktdemokratisch beschlossene Eingriffe sind staatliche Eingriffe.

Spätestens bei Annahme einer grundrechtswidrigen Volksinitiative, die auch bürgerliche Stimmbürger tangiert, wird dies allen im Lande dämmern. Dass nicht einzig die Linke eine unbegrenzte Machtausübung durch direktdemokratische Gesetzgebung fürchtet, zeichnet sich bereits ab: Nach Annahme der Weber-Initiative gegen den Bau von Zweitwohnungen und nun auch der Minder-Initiative für etwas mehr Aktionärsdemokratie ist zu beobachten, wie konservative Zeitungen und Exponenten bürgerlicher Parteien eine jüngst noch verpönte "Umsetzung mit Augenmaß" fordern.

So verlangte kürzlich die SVP Zürich, eine kantonale Volksinitiative der Partei der Arbeit für ungültig zu erklären. Die Initiative beabsichtigte, die Reichen im Kanton zu Sonderzahlungen zu zwingen und so mehrere Milliarden Franken umzuverteilen – um weniger Begüterten einen Bonus zu zahlen. Dies verstoße gegen die in der Bundesverfassung garantierte Eigentumsfreiheit, argumentierte die SVP. Sie wurde dabei von den meisten anderen Parteien unterstützt.

Ähnlich dürften Rufe nach Verhältnismäßigkeit erklingen, wenn die Ecopop-Initiative "Stopp der Überbevölkerung" oder die SVP-Initiative "gegen die Masseneinwanderung", die wohl nächstes Jahr zur Abstimmung kommen, dereinst tatsächlich umgesetzt würden. Denn wie wird es der smarte Banker aufnehmen, wenn ihm verwehrt würde, mit seiner britischen Freundin oder Ehefrau in der Schweiz zu leben? Muss es uns Schweizerinnen und Schweizer wirklich erst selbst treffen, und nicht bloß die stimmlose ausländische Bevölkerung, bis die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger einsieht, dass in Sachen Menschenrechte Werte auf dem Spiel stehen, für die wir uns einst zu unserem eigenen Schutz entschieden haben?

Das Volk hat 1999 die Grundrechte in der neuen Bundesverfassung nicht verankert, um die Demokratie einzuschränken. Niemand hat die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert, um endlich "fremde Richter" zu bekommen. Niemand hat die Flüchtlingskonvention unterschrieben, um im Zürcher Kreis 5 ein Zentrum für Asylsuchende zu errichten. Wir haben die Menschenrechte in unserem Rechtssystem verankert, um uns – und solche, die schwächer sind als wir – vor willkürlichen Eingriffen des Staats zu schützen.

Wäre dies für Demokratie und Rechtsstaat nebensächlich, könnten die Debatten über menschenrechtswidrige Initiativen ausbleiben. Man darf die Menschenrechte sehr wohl hinterfragen, man mag sie als ideologisch abtun, man darf sie auch verniedlichen oder preisen. Die Frage nach der Geltung von Menschenrechten kann aber nicht losgelöst von ihrem Inhalt diskutiert werden: dem Schutz des Einzelnen vor staatlicher Macht.