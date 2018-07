Die christliche Revolution hat das Recht auf die gleiche Würde für jeden Menschen errungen.

Die amerikanische Revolution endete mit der Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776, worin das Recht auf Eigentum und Freiheit festgeschrieben ist.

Bei der Französischen Revolution wird in der Erklärung des Menschen- und Bürgerrechts von 1789 (Artikel 9) das Recht, vor der Unterdrückung seitens der Regierenden geschützt zu werden, behauptet. In der berühmten Parole "Liberté, Égalité, Fraternité" war die Égalité als Gleichbehandlung aller Bürger vor der Macht, den Behörden, den gerichtlichen Instanzen gedacht. Die Rechte waren als Schutz für die Autonomie und Freiheit der Bürger gegenüber dem Staat gemeint und hatten das Ziel, staatlichen Missbrauch zu verbieten.

Schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat eine Wende begonnen mit der Arbeiterbewegung, den sozialistischen und katholisch-sozialen Ideen. Die Rechte sind seitdem nicht mehr nur als Schutz gegen den Staat und möglichen Missbrauch gedacht, sondern sollen es ermöglichen, Leistungen vom Staat im Rahmen der Arbeit, Sicherheit und Erziehung zu bekommen. Und zwar von Gesetzes wegen.

Das ist eine grundlegende Umwandlung: Statt die staatlichen Eingriffe in die private Autonomie und Freiheit zu begrenzen, werden dem Staat neue Befugnisse und Kompetenzen zugestanden. Machtapparat und Bürokratie beginnen sich aufzublähen. Die Soziologin Dominique Schnapper beschreibt in La démocratie providentielle. Essai sur l’égalité contemporaine diesen Wandel brillant.

Das hätte nach dem Zweiten Weltkrieg in eine nachhaltige politische Idee münden können, in eine Gesellschaft der Solidarität. Sie hätte etwa die Klassen, die am meisten unter dem Krieg gelitten hatten, generös entschädigen können. Leider hat es der Machtwille von Politik, Bürokratie und Regierungen mit Unterstützung ideologischer Strömungen und der kurzsichtigen Wirtschaftswelt erlaubt, die Solidarität in der Gesellschaft in staatliche Assistenz umzuwandeln. Der Staat ist für uns da, nicht wir sind für den Staat da. Die "Moral der Verantwortlichkeit" ist vernichtet worden.

Das war die Voraussetzung für die Zeit, in der wir heute leben. Wir pochen auf unsere Rechte, vernachlässigen aber unsere Pflichten. Verlangt wird nicht mehr die Gleichheit der Möglichkeiten, sondern die der Resultate. Und um das zu erreichen, wendet man die "Diskriminierung" an, die bekannte affirmative action. Der staatliche Assistenzialismus ist bürokratisch, kostspielig – und er hat enttäuscht. Das Geld reicht nicht mehr. Neue Rechte werden gefordert mit der Unterstützung von verschiedenen Soziologen und Politikern.

Zu dieser Gedankenströmung gehören Initiativen, über die das Schweizer Volk demnächst abstimmen wird. Mindestlohn, bedingungsloses Grundeinkommen, 1:12 und auch die Erbschaftsteuer. Wir haben es zu tun mit grundlegenden Entscheiden, die die Struktur der Schweiz ändern können. Die Initianten kämpfen für eine andere Schweiz.

Es gehört zum legitimen System der Demokratie, solche Ideen in den politischen Prozess einzubringen. Es ist aber auch erlaubt zu fragen: "Wie finanziert man all diese Rechte, wie kann man weiter Reichtum schaffen, um die Pleite zu vermeiden?" Umverteilung ist nur so lange möglich, wie es auch etwas umzuverteilen gibt.

Dazu eine naive Frage: Wenn alle, anstatt zu arbeiten, sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen begnügten, woher würde dann der Staat das Geld holen, um die Bürger zu bezahlen? Sollte man etwa zurück zur Zwangsarbeit?