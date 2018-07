Er ist jetzt in dem Alter, in dem es Preise fürs Lebenswerk hagelt. Vollendet ist seines aber wohl noch lange nicht. Wenn seine Art zu reden leicht schleppend wirkt, dann hat das nichts mit Müdigkeit zu tun, sondern mit der Region, in der er aufwuchs und die ihn sprachlich geprägt hat. Sein Denken und auch seine Gangart sollen noch sehr rasant sein, wie unlängst einer bemerkte, der mit ihm spazieren ging.

Kein Wunder, er war ja sein ganzes Leben lang am Rotieren. So sehr, dass sie ihm eine Zeit lang den Spitznamen "Düsentrieb" gaben. Dabei ist er dem Tod dreimal knapp entkommen, mindestens. Man mag es kaum glauben, was für Gefahren er überlebt hat: Kriegsfront und Diktatur, eine als unheilbar geltende Krankheit, viele Jahre in Sanatorien, später Herzinfarkt, Nieren- und Darmprobleme, riskante Operationen. Ein unbändiger Lebenswille habe ihn getragen, erzählt er gern, und jener Schwur, den er sich als junger Mann selbst gegeben hat: "Ich möchte künftig nur noch tun, was mir Spaß macht." Hedonismus war ihm gleichwohl fremd; ihm ging es um ein selbstbestimmtes Leben. Und wenn man seinen Memoiren glaubt, konnte er das "weitgehend" verwirklichen. Obwohl oft genug fiese Gesellen zugegen waren, die einem wie ihm innerlich fremd waren: "Manchmal ballte sich die Hand in der Hosentasche zur Faust. Dennoch, zu einem immer neuen Gespräch gibt es keine Alternative." Das waren eben seine Stärken, die er nutzte: Gespür für Timing, Taktik und die Klugheit, nach vorn zu denken.

Auf seiner Website warnt er aktuell vor atomarem Leichtsinn und weiß: Sein Wort hat nach wie vor Gewicht. Bei denen, die in seine Fußstapfen treten möchten (und es vermutlich nie schaffen werden), und selbst bei denen, die den jungen Erben skeptisch begegnen. Dass er auf seine alten Tage aber auch noch modisch auftrumpft, hätte er sich vermutlich nicht träumen lassen. Angeblich reißt man ihm sein Lieblingskleidungsstück in der Trendfarbe der Saison fast aus der Hand. Das assoziiert Szenen wie bei einem Popstar. Dabei hört er doch meist Klassik, bevorzugt von einem Komponisten aus seiner Geburtsstadt. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 19:

Der polnisch-russische Tänzer Waslaw Nijinski (1890 bis 1950) war das Zugpferd der Ballets Russes. Vor 100 Jahren wurde seine avantgardistische Choreographie "Le Sacre du Printemps" uraufgeführt