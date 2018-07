Wie wohltuend sich ein Perspektivwechsel auf die Psyche auswirken kann, wird deutlich, wenn man hin und wieder auf einen Tisch steigt (noch besser: darauf zu tanzen beginnt). Diese beglückende Erfahrung macht auch der Fotograf George Steinmetz seit mehr als 15 Jahren, wenn er mit Motorgleitschirm und Kamera in niedriger Höhe über der Erde schwebt. In seinem Bildband Wüsten von oben sind einige seiner imposantesten Aufnahmen versammelt. Wir sehen käferkleine Jeeps die Wolken durchqueren, die sich in der wasserglatten Oberfläche der bolivianischen Uyuni-Wüste spiegeln. Wir betrachten Nacktbadende am Toten Meer aus sicherer Distanz bei der praktizierten Freikörperkultur. Und wir wünschen uns für eine Nacht auf eine der Dachterrassen im algerischen Beni Isguen (unser Bild), wo es sich bestimmt auch schlaflos träumen lässt.