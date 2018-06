Klassiker stellt man sich ja immer klassisch vor. Also als vorbildliche Musterschüler voller Mitte und Maß. In Wahrheit sind die meisten Klassiker durchgeknallte Werke, die mit einer solchen poetischen Wucht ihren Platz beanspruchen, dass wir uns ächzend fügen. Man denke nur an Goethes Faust II. Goethe selbst vermutete, dass sein Werk die Zeitgenossen überfordern würde. Also schnürte er das Manuskript zu und verfügte testamentarisch, dass erst die Nachwelt einen Blick in diese, wie er sagte, "sehr ernsten Scherze" werfen dürfe.

Auch ein völlig ungeheuerliches Werk ist Dantes Göttliche Komödie . Woher nimmt sich dieser in der Verbannung lebende Florentiner um 1300 das Recht, über die ganze Welt zu richten, jedem Erdenkind seinen Platz in einem der Höllenkreise, im Fegefeuer oder im Paradies zuzuweisen, als wäre er Gottes Gerichtsvollstrecker? Maßlos, selbstgerecht, größenwahnsinnig! Und doch – welche bezwingende Kraft geht von der Göttlichen Komödie aus, dieser Theologie auf eigene Rechnung. Ohne Gott zu leben, daran haben wir Agnostiker uns gewöhnt. Woran es sich aber viel schlechter gewöhnen lässt, ist die Vorstellung, dass es schnurzegal sein könnte, was einer tut oder lässt, weil er am Ende ohnehin davonkommt. Da tut einem Dante gut, bei dem keiner der Gerechtigkeit entgeht. Es wird abgerechnet – so soll es sein: Man wird es selber zwar allenfalls mit Ach und Krach ins Fegefeuer schaffen, doch diesen Preis zahlt man gern, wenn dafür nur auch alle anderen eingeschenkt bekommen, was sie verdient haben! Man freut sich ja jetzt schon auf das Heulen und Zähneklappern.

Am vergangenen Montag wurde im Berliner Bodemuseum der Deutsch-Italienische Übersetzerpreis von Staatsminister Bernd Neumann verliehen: an die Nachwuchsübersetzerin Mirjam Bitter, an Burkhart Kroeber für sein Lebenswerk (Umberto Eco, dessen deutscher Übersetzer Kroeber ist, hielt die Festrede) und postum an Hartmut Köhler, der vergangenen Dezember verstorben ist, nachdem er die Göttliche Komödie in eine bezwingende deutsche Prosafassung übersetzt hatte.

Dann las Ulrich Matthes, dieser große Stimm-Übersetzer, aus Köhlers Dante. Die Akustik im herrlichen Bodemuseum ist schwierig: Jedes Wort hallt nach. Es war aber nicht nur misslich. Unter den Renaissanceskulpturen erschallte dieser verrückte Text plötzlich wie die Posaunen des Jüngsten Gerichts. Und stieg jubilierend in die Höhe, wenn er im Schlussvers die Liebe anruft, "die auch die Sonne bewegt und die anderen Sterne". Ulrich Matthes riss in einer grandios-bescheidenen Geste die Manuskriptblätter in die Höhe: Alles für den Text! Das sind die Tröstungen der Kunstreligion. Etwas Besseres haben wir nicht.