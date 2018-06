Hans-Josef Fell und Joachim Pfeiffer sind selten einer Meinung. Fell, der energiepolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, ist getrieben von der Vision, Deutschland möglichst schnell vollständig mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Pfeiffer, der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, tritt in Sachen Energiewende gerne auf die Bremse. Umso bemerkenswerter also, dass der Grüne und der Unionsmann das Gleiche sagen: Unisono wettern Fell und Pfeiffer gegen das Vorhaben des europäischen Handelskommissars Karel de Gucht, auf den Import chinesischer Solarzellen und -module Strafzölle von bis zu 67,9 Prozent zu verhängen.

China ist inzwischen nach den USA Europas zweitwichtigster Handelspartner. Ungetrübt sind die Beziehungen zur Volksrepublik trotzdem nicht. Ob Schrauben, Hochglanzpapier oder Porzellan, immer wieder glauben europäische Handelspolitiker, heimische Hersteller gegen unfaire Konkurrenz aus dem Reich der Mitte schützen zu müssen. Doch noch nie stand so viel auf dem Spiel wie in dem jetzt anhängigen Verfahren: Es geht um 21 Milliarden Euro. So viel sind die Solarprodukte wert, die China 2011 nach Europa exportiert hat. Europäische Hersteller glauben, dass ihnen dieses Geschäft entgangen sei.

Gleichwohl war es nicht die Vereinigung der Europäischen Fotovoltaik Industrie (EPIA), die Brüssel zur Einleitung eines Anti-Dumping-Verfahrens veranlasst hat, sondern ein Verband namens EU ProSun, der seine Unterstützer nicht preisgibt. Die chinesischen Hersteller würden von der Regierung in Peking derart großzügig gefördert, dass sie ihre Produkte in Europa billiger anbieten könnten, als es den Herstellungskosten entspricht, lautet die Begründung des Verbandes für seine Klage. Präsident bei EU ProSun ist Milan Nitzschke, der Konzernsprecher der Bonner Solarworld AG. Das von dem politisch bestens vernetzten Firmengründer Frank Asbeck geführte Unternehmen kämpft derzeit mit erheblichen Finanzproblemen. Mit einer Anti-Dumping-Beschwerde beim amerikanischen Handelsministerium hatte Asbeck schon Erfolg. Die USA erheben inzwischen Zölle auf den Import chinesischer Solarprodukte.

Obwohl der Markt nach wie vor wächst, sind europäische Solarfirmen bereits reihenweise pleitegegangen, darunter einstige Branchengrößen wie Q-Cells oder Solon. Selbst Bosch hat angekündigt, aus dem Solargeschäft wieder auszusteigen. Der Grund sind immense Überkapazitäten. Im vergangenen Jahr sind weltweit Module mit einer Leistung von 31 Gigawatt installiert worden; die globale Produktionskapazität ist ungefähr doppelt so hoch. Das drückt die Preise. Selbst chinesische Unternehmen wie Suntech gingen deshalb bereits in die Knie.

Dennoch sind die Chinesen die Champions auf dem Solarmarkt. Rund zwei Drittel aller Panels sind chinesischen Ursprungs, und knapp 80 Prozent der in Europa installierten Solarmodule stammen aus China. Die Produkte aus Fernost sind deutlich billiger als zum Beispiel die der deutschen Konkurrenz: 55 Eurocent kostete im März ein Watt Modulleistung chinesischer Herkunft; das deutsche Pendant war 24 Cent teurer.

Die Chinesen können vor allem deshalb billiger anbieten, weil sie in moderneren Riesenfabriken produzieren. "Größere Stückzahlen ermöglichen günstigere Preise", heißt es beim Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. ISE-Direktor Eicke Weber fordert deshalb, es China gleichzutun und die Errichtung von Solarfabriken "im Gigawatt-Bereich" staatlich zu unterstützen.

Bisher wird die Solartechnologie in europäischen Ländern vor allem durch die Vergütung des eingespeisten Stroms gefördert, in Deutschland durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG). Davon profitiert allerdings jeder Solarstromerzeuger, unabhängig von der Herkunft seiner Module. Im Vergleich dazu sind Investitionszulagen und -zuschüsse bescheiden. Gleichwohl gibt es sie – und ausgerechnet Solarworld hat davon bei seinen Investitionen im sächsischen Freiberg profitiert.

Strafzölle, so die Gegner des Vorhabens, schadeten nicht nur den Verbrauchern und verteuerten die Energiewende; sie schadeten sogar dem überwiegenden Teil der Solarbranche selbst: Handwerkern, Solarinstallateuren, Projektierern und Energiegenossenschaften. Tatsächlich findet die meiste Wertschöpfung – und Beschäftigung – nicht bei der Herstellung der Solarmodule statt, sondern bei deren Installation. Ein Verein namens Allianz für bezahlbare Solarenergie (AFASE) warnt deshalb vehement vor der Anti-Dumping-Politik Brüssels.

Dazu kommt, dass wegen des Preisverfalls auf dem Solarmarkt die EEG-Einspeisevergütungen in Deutschland deutlich abgesenkt wurden. Fehlten wegen der EU-Zollpolitik die billigen China-Module, wären Investitionen in Solaranlagen womöglich nicht mehr auskömmlich. Die eigentlichen Gewinner von Schutzzöllen seien diejenigen, die den Solarausbau in Deutschland bremsen wollten, sagt deshalb Harry Wirth.

Der ISE-Forscher ist gerade in Shanghai, wo eine der weltweit größten Fotovoltaik-Messen stattfindet. Die chinesischen Hersteller, berichtet Wirth aus der Ferne, fürchteten ihren Ruin, wenn die EU Ernst mit den Grenzabgaben mache.

Vor diesem Hintergrund erscheint die in Europa grassierende Furcht vor der Rache Chinas nachvollziehbar. Peking ermittelt bereits gegen Wacker, einen der weltweit wichtigsten Hersteller des Zellen-Vorprodukts Polysilicium, das Wacker in großen Mengen auch nach China exportiert. Wacker hat eine Befragung durch das chinesische Handelsministerium bereits über sich ergehen lassen müssen. Besonders unangenehm war die Sache, weil das Unternehmen nicht verschweigen konnte, für seine Investition in eine sächsische Fabrik Beihilfen kassiert zu haben.

Am Mittwoch dieser Woche (nach Redaktionsschluss) stellt Handelskommissar de Gucht sein Vorhaben dem EU-Anti-Dumping-Ausschuss vor. Das Votum des aus Repräsentanten der Mitgliedsstaaten bestehenden Gremiums sei zwar nicht bindend, aber "sehr wichtig", so die EU-Kommission. Doch selbst wenn die EU einen Handelskrieg am Ende doch nicht riskiert, gebannt wäre die Gefahr noch nicht. Gegen die chinesischen Solarfirmen ist ein weiteres Verfahren anhängig. In knapp drei Monaten könnte die Zollfrage deshalb erneut auf der Tagesordnung stehen.