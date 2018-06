DIE ZEIT: Wer steckt hinter den Anschlägen in der türkischen Grenzstadt Reyhanli, die mehr als 46 Menschen das Leben kosteten?

Gökhan Bacik: Wir kennen nur die Aussage der türkischen Regierung, die das Assad-Regime und ihre Mittelsmänner beschuldigt. Wir haben leider eine Nachrichtensperre.

ZEIT: Warum sollte Assad so etwas tun?

Bacik: Die Türkei strebt einen Regimewechsel in Syrien an. Das ist eine Revolution in der türkischen Außenpolitik. Damaskus könnte darauf mit einem solchen Angriff reagieren. Wenn man die Türkei treffen will, zielt man auf die multiethnische Region Hatay. Auf der anderen Seite ist das Ausmaß des Anschlags fast zu groß für Assad. Er ist geschwächt und braucht die Hilfe von anderen Netzwerken der Region.

ZEIT: Wer könnte noch dahinterstecken?

Gökhan Bacik Gökhan Bacik ist Direktor des Nahost-Forschungszentrums an der Zirve-Universität in Gaziantep

Bacik: Wenn das syrische Regime fiele, wäre das die größte Niederlage für den Iran seit der Revolution 1979. Für Teheran ist es eine Sache von Leben und Tod. Ich weiß nicht, ob die Iraner eine Rolle spielten. Aber kann Assad allein eine Tonne Sprengstoff dorthin bringen lassen, mitten durch die Gebiete der Opposition? Inwieweit haben auch prosyrische Gruppen im türkischen Hatay geholfen? Es gibt noch viele Fragen.

ZEIT: Nach den Anschlägen kam es in Hatay zu Angriffen von Einwohnern auf Flüchtlinge. Wächst die Fremdenfeindlichkeit?

Bacik: Wir haben in Gaziantep keine Probleme mit syrischen Flüchtlingen. Aber in Hatay beging die Regierung einen Fehler, als sie meist sunnitische Flüchtlinge und Anti-Regime-Kämpfer in ein Gebiet brachte, das von vielen alawitischen Türken bewohnt wird...

ZEIT: ...arabischsprachigen Türken, die dieselbe Religion haben wie Baschar al-Assad...

Bacik: Niemand kann die wachsende Dynamik des Flüchtlingsproblems hier absehen. Die Spannungen können ausgenutzt werden. Wer immer die Bomben in Reyhanli gezündet hat, weiß das. Hatay ist sehr fragil. Es gab auch Proteste gegen die Regierung Erdoğan. Sie sollte die Flüchtlinge von Hatay in eine andere Region bringen. Sie sollte auch keine weiteren Flüchtlinge dahin lassen.

ZEIT: Wie oft will die türkische Regierung Angriffe aus Syrien noch schlucken, bevor sie reagiert?

Bacik: Die Türkei ist vorsichtig, weil sie viel zu verlieren hat. Wir haben in der Region wichtige Industrien und Tourismus. Wir haben eine konservative Bevölkerung, die keine Risiken liebt. Auf der anderen Seite steht Assad, der nichts mehr zu verlieren hat. Was Ankara auch beunruhigt, ist die Position Russlands, das Assad unterstützt. Solange die USA und die Nato passiv bleiben, wird die Türkei nicht militärisch aktiv werden.

ZEIT: Premier Erdoğan trifft in dieser Woche Barack Obama in Washington. Wird er ihn zur Intervention drängen?

Bacik: Einen muslimischen Staat wie Syrien mit den USA anzugreifen ist heikel. Wenn Washington eingreifen wollte, dann müsste eine Beteiligung von islamischen Staaten wie Katar gesichert sein, dazu einige EU-Staaten. Dann würde auch die Türkei Teil der Koalition sein. Ein Eingreifen in Syrien würde die Legitimierung durch internationale Organisationen und regionale Staaten erfordern.

ZEIT: Kann die Türkei gegen ihren Willen in den Krieg hineingezogen werden?

Bacik: Wenn Syrien weiter zerfällt, besteht kein Zweifel daran, dass die Türkei davon betroffen wird. Die mögliche Destabilisierung kann das multiethnische Hatay treffen. Aber die anderen Grenzregionen zu Syrien sind stabil mit sunnitischer Bevölkerung. Überdies ist die Türkei ein sehr erfahrenes Land, das in den letzten zehn Jahren in der Lage war, seine Wirtschaftsleistung zu verdreifachen in einer schwierigen Nachbarschaft mit Syrien, Russland und dem Irak. Von dieser Erfahrung profitieren wir weiter.