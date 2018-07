Berlin-Potsdam, im Hörsaal 9 der Universität sitzen dicht gedrängt mehr als 200 Studenten. Einige hocken auf dem Fußboden, andere auf den Fensterbänken, vorn spricht Sigmar Gabriel – so wie nur der SPD-Parteivorsitzende über Gerechtigkeit reden kann. "Früher konnte man den Schulen ansehen, dass Bildung etwas wert war, die sanitären Anlagen waren besser als zu Hause. Heute ist es umgekehrt", ruft er in den Saal. "Die Kathedralen des Bürgertums waren mal die Universitäten – heute sind es Banktürme." So geht es fast zwei Stunden, begleitet und gefolgt von viel Applaus.

Sonderbar ist nur, dass in der ganzen Zeit das G-Wort nicht einmal fällt. Gabriel meidet es bewusst. Statt von Gerechtigkeit spricht er lieber von Chancengleichheit, vom Gemeinwohl und von fairen Löhnen. Der Begriff Gerechtigkeit ist ihm zu unpräzise.

Dafür haben ausgerechnet die Arbeitgeberverbände die Gerechtigkeit als Kampagnenthema entdeckt. Im Berliner S-Bahnhof Friedrichstraße, den Hunderte Abgeordnete, Ministerialbeamte, Lobbyisten und Journalisten auf dem Weg zum Büro passieren, hängen viele leinwandgroße Plakate, finanziert von der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Auf den Plakaten stehen Fragen wie "Ist es gerecht, Steuern zu zahlen?" oder "Ist es besser, dass Sandra bessere Chancen hat als Laura?" – so als stünde das Kürzel INSM für eine Partei, die sich um Wählerstimmen bewirbt.

Was ist los im Land, wenn die Marktwirtschaftslobby den Begriff Gerechtigkeit lieber verwendet als der oberste Sozialdemokrat? Wenn eine Partei mit besonders einkommensstarken Wählern, also die Grünen, in den Meinungsumfragen besser abschneidet, nachdem sie ein Wahlprogramm mit Steuererhöhungen für Spitzenverdiener verabschiedet hat? In einer Umfrage von Forsa stieg die Zustimmung zu den Grünen seither von 14 auf 15 Prozent.

Nach einer neuen Studie des Paritätischen Gesamtverbands, die am Donnerstag dieser Woche vorgestellt wird, reicht der Beifall für höhere Steuern auf Vermögen und Einkommen sogar bis weit in die Wählerschaft von Union und FDP. Eine Mehrheit der Unionswähler wolle höhere Abgaben. Und das, obwohl sich ausgerechnet in Deutschland die Lücke zwischen Arm und Reich in den vergangenen Jahren gar nicht weiter vergrößert hat, anders als in fast allen anderen Industrieländern. Das ergab eine ebenfalls in dieser Woche erschienene Untersuchung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Grünen-Wähler erleichtern mit Steuererhöhungen ihr Gewissen

SPD-Chef Gabriel scheint also recht zu haben: Was die Deutschen unter Gerechtigkeit verstehen und was daraus für ihr Wahlverhalten folgt, ist in diesen Wochen besonders kompliziert. So hat beispielsweise das Institut für Demoskopie Allensbach ermittelt, dass 69 Prozent der Deutschen das aktuelle Steuersystem für ungerecht halten. Hilft das der Opposition? Nicht unbedingt, sagt Allensbach-Chefin Renate Köcher. In den vergangenen Jahren sei der Wert meistens noch höher gewesen. Die Unzufriedenheit nehme also ab.

Sprechen all diese Umfragen nun dafür oder dagegen, dass ein Gerechtigkeitswahlkampf funktionieren kann? Auch darauf gibt es keine einfache Antwort. So ein Wahlkampf hätte nur Aussichten auf Erfolg, wenn die Wähler am Ende tatsächlich stärker für Parteien als für Personen stimmen würden. Eine Umfrage von infratest dimap zeigt, dass die SPD zwar beim Thema Gerechtigkeit um mehr als zehn Punkte vor der Union liegt. Aber die Kanzlerin persönlich wird beim Thema soziale Gerechtigkeit vom Wähler für so kompetent gehalten wie ihr Herausforderer Peer Steinbrück.

"Die Umfragen spiegeln die inneren Widersprüche der Wähler wieder", sagt der Soziologe Heinz Bude vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Die Wähler würden sich oft nicht nur eine sozialdemokratische Politik von einer CDU-Kanzlerin wünschen. Gerade das linksliberale Bürgertum, diese etablierten, moralisch sensiblen und urbanen Wähler von Rot-Grün, wünsche sich eine gerechtere Gesellschaft und verbinde diesen Wunsch mit einem ausgeprägten Strukturkonservatismus, wenn es um sie selbst gehe, sagt Bude.

Das Motto lautet da: Chancengerechtigkeit ja – aber mein Kind soll aufs Gymnasium.