Vor fünf Jahren rollten die Steuerfahnder den Postchef Klaus Zumwinkel in seinem Haus auf, aber nicht, ohne vorher die Medien zu der Show eingeladen zu haben. Kürzlich verriet die Staatsanwaltschaft dem Focus, dass sie gegen Ulrich Hoeneß wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Im ersten Fall war die Eitelkeit der Gesetzeshüter im Spiel, im zweiten war’s contra legem, ein Bruch des Steuergeheimnisses.

Grimmiger, weil die Verfassung tangierend, ist der jüngste Übergriff der Steuereintreiber in Amerika, wo das Bundesfinanzamt IRS, das mehr Furcht verbreitet als das FBI, während des Wahlkampfs 2012 Politik gemacht hatte. Das IRS hat der Tea Party, dem erklärten Feind Obamas, besondere "Aufmerksamkeit" geschenkt. Wie Tausende Bürgergruppen, Stiftungen und Parteien hatten Tea-Party-Vereine Gemeinnützigkeit beantragt. Eifrige IRS-Agenten wollten vor allem Listen der Spender haben, was strikt verboten ist. Überdies haben ihre Computer auf der Pirsch nach "Rechtsabweichlern", die für weniger Staat und Steuern fechten, ein weites Netz ausgeworfen. Suchwörter waren nicht nur "Tea Party", sondern auch "Patriot", "Staatsschulden", "Kritik an der Regierung", selbst "Amerika besser machen".

Obama hat nach drei Tagen erkannt, welcher Sturm auf ihn zukam, und das Richtige gesagt: "Konservative Gruppen gezielt anzugehen ist abscheulich." Die Schuldigen würden "zur Verantwortung gezogen". Er wird sich an Richard Nixon erinnert haben, der vor vierzig Jahren "Feindlisten" aufgestellt und das IRS beauftragt hatte, genauer in deren Steuererklärungen zu stochern.

In diesem Fall ist die Anweisung offenbar nicht von oben gekommen, aber der Sturm nähert sich. Nicht nur in der Provinz, sondern auch in der Hauptstadt hatten die Agenten geschnüffelt. Man darf sich ausmalen, was in ihren Köpfen abgelaufen ist: Diese Tea-Party-Leute seien doch rechte Extremisten, Fast-Faschisten, und deshalb sei es geradezu Staatsbürgerpflicht, ihnen das subversive Handwerk zu legen. Selbst die American Civil Liberties Union, die sonst getreulich links steht, war pikiert: "verfassungspolitisch so besorgniserregend, wie es nur geht".

Das ist der Casus knacksus: wenn der Staat unliebsame Gruppen mit verfassungswidrigen Mitteln in die Mangel nimmt. Der IRS-Chef hatte es ursprünglich abgestritten, und deshalb ein Hoch auf die Gewaltenteilung und die so übel beleumdeten Medien. Der Skandal kam ans Tageslicht, weil Kongress und Presse zu graben begannen. "Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden" darf in keiner Sonntagsrede fehlen, aber der Spruch bleibt richtig. Ob die Macht links oder rechts steht, sie ist immer eine Einladung zum Missbrauch – unabhängig von der ideologischen Färbung.

Wer immer die Gewaltenteilung erfunden hat – Montesquieu hat sie fälschlicherweise den Engländern zugeschrieben, Amerikas "Gründerväter" haben ihr praktisch die ganze Verfassung gewidmet –, hat der Demokratie ein wunderbares Geschenk gemacht. Obama hat vorerst richtig gehandelt. Spätestens seit Nixon weiß jeder Präsident, dass nicht die Tat das schlimmste Verbrechen ist, sondern die Vertuschung. Vielleicht zieht der Sturm wieder ab. Aber das Wetter und der Skandal haben ihre eigene Dynamik.