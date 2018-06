Henry Kissinger, der am 27. Mai 90 wird, kennt man als Doyen der Diplomatie, Architekten der Entspannung und Fan der SpVgg Fürth, des Fußballclubs seiner Jugend. Kenneth Waltz, der gerade im Alter von 88 in New York gestorben ist, kennen nur Studenten der Internationalen Beziehungen. Und doch hat die New York Times dem Nachruf eine halbe Seite eingeräumt. Gemeinsam haben beide einen Thron im Olymp einer Disziplin, die nach 1945 herangereift ist – mit Amerikas Aufstieg zur Weltmacht.

Jeder deutsche Student des Faches hat irgendwann Waltz’ Man, the State and War und Theory of International Politics gelesen. Ältere Jahrgänge werden sich an Kissingers Nuclear Weapons and Foreign Policy und A World Restored (über den Wiener Kongress) erinnern. Diplomacy ( Die Vernunft der Nationen ) ist ein späteres Meisterwerk über die Realpolitik seit Richelieu.

Beide waren brillante Lehrmeister des "Realismus", einer Theorie, die so neu ist wie der Kalte Krieg und so alt wie Thukydides’ Geschichte des tödlichen Duells zwischen Athen und Sparta. Interventionismus, "Regimewechsel", Krieg im Namen des Guten waren nicht ihre Sache – nicht im Atomzeitalter, wo die Regel gilt: "Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter."

Kissinger, der Europäer, der erlebt hatte, wie sich Europa fast selber umbrachte, stellte ein Leben lang die "Stabilität" ins Zentrum – die Frage,wie Macht und Machtpolitik das Inferno verhindern könnten. Statt Kreuzzügen nüchterner Realismus und Gleichgewichtspolitik. Waltz (mein Lehrer) hat diese Haltung zur Theorie des Neo- oder Strukturrealismus verdichtet. Nicht die Aggressivität des Einzelnen oder üble Regime (vgl. George W. Bush) führen zum Krieg. Die Ur-Ursache liegt in der Anarchie des internationalen Systems, wo Staaten fürs eigene Überleben sorgen müssen und so endlos nach Macht und Vorteil streben.

Die "Bipolarität", zwei Giganten, die sich zwanghaft beäugen und konterkarieren, sei ultrastabil, theoretisierte Waltz gleich (!) nach der Kubakrise. Damit brachte er die Zunft auf, die wähnte, die "Multipolarität" sei friedlicher. Waltz kühl: Das Spiel der Mächte hatte der Welt Jahrhunderte des Krieges beschert. Er sollte recht behalten; der Dritte Weltkrieg blieb aus. Die Theorie erklärte auch, weshalb Amerika nach dem Selbstmord der Sowjetunion gleich dreimal in den Krieg (Afghanistan, Irak) zog. Das Gleichgewicht war weg, Gelegenheit macht Hiebe.

Der Realismus hat heute keine gute Presse; es lockt der "humanitäre Krieg", der Einsatz der Macht im Namen der Moral. Die Erfahrung mit dem Demokratieexport nach Afghanistan und in den Irak zeigt allerdings die Grenzen des "guten Krieges". So war Waltz ein früher Gegner der Vietnam-Intervention, Kissinger und sein Schüler Nixon beendeten ihn. Der "Alt-Realist" Hans Morgenthau (der Deutsche, der in Chicago lehrte) hat ebenfalls früh gegen Vietnam opponiert.

Warum es keine Großtheoretiker mehr gibt? Weil das ganz Neue – Bipolarität und Atomwaffen – fehlt. Kissinger und Waltz waren sozusagen die Keplers and Galileis des neuen Systems; mit den Koryphäen ihrer Generation – Thomas Schelling, Samuel Huntington – haben sie ergründet, was es zu ergründen gab. Deshalb kriegen sie einen Platz im Wissenschafts-Olymp – und Henry Kissinger ein "Happy Birthday" dazu.