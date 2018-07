Vielleicht stimmt es ja, und Stephan Balkenhol ist aus guten Gründen so ungeheuer begehrt und beliebt. Vielleicht ist er wirklich einer der "wichtigsten deutschen Bildhauer" (Tagesspiegel) und "profiliertesten Vertreter der zeitgenössischen Skulptur" (Welt am Sonntag). Ob in Hamburg oder Karlsruhe, Salzburg, Kleve oder Bremerhaven, landauf, landab darf er seine Männchen und Weibchen, gerne auch eine Giraffe oder einen Hirsch in den öffentlichen Raum stellen. Die Museen ehren ihn mit gewichtigen Ausstellungen, bei Auktionen erzielen seine Werke sechsstellige Summen. Balkenhol, ein Kunstprofessor aus Karlsruhe, ist der Deutschen liebster Künstler. Und damit ein wandelndes Rätsel.

Denn was macht seine Kunst aus? Sie verdankt sich einer schier grenzenlosen Freiheit. Sie ist frei von allem Pathos und Drängen, frei von Bedeutung und Ausdruck, frei von Überzeugung, Glauben, Kraft, frei von Schmerz, Leid, Verzweiflung, von Freude, Begehren. Überschwang. Balkenhols Figuren sehen aus wie Menschen, sie tragen weiße Hemden, schwarze Hosen, grüne Kleider, aber da ist nichts, was ihnen Charakter und Eigenheit verliehe, keine Geste, Pose, kein Zucken im Mundwinkel. Deswegen kann man Balkenhol nicht vorwerfen, er produziere hölzernen (oder auch in Bronze gegossenen) Unsinn. Er ist ein Meister des Ohnsinns.

So wäre rasch erklärt, warum seine tumbe, ewig gleiche Kunst so viele Freunde hat. Sie ist von possierlicher, manchmal auch heiterer Belanglosigkeit, sie belästigt niemanden mit Fragen oder Botschaften. Sie will einfach nur in Ruhe ein bisschen herumstehen und bedankt sich dafür, indem sie auch den Rest der Welt in Ruhe lässt. Es ist eine Kunst, die nichts will – und deshalb gewollt wird.

Doch vermutlich wäre eine solche Antwort zu simpel. Balkenhol wird ja nicht allein als Dekorateur des urbanen Alltags geschätzt, seine stoische Nullskulptur ist auch begehrt, wenn es um politische und historische Kunst geht. Er zählt unterdessen sogar zu den beliebtesten Geschichtsgestaltern des Landes. Sein Entwurf für das Einheitsdenkmal auf dem Schlossplatz – ein kniender Riesenmann – wurde unter vielen Hundert Einreichungen bis zuletzt als Favorit gehandelt und unterlag nur knapp der großen Wippe, die nun gebaut werden soll. Der Springer-Verlag hingegen zögerte nicht lange und bestellte ein Sinnbild der Wende, wiederum ein Balkenhol-Mann in weißem Hemd, diesmal aber balanciert er ungerührt auf einem Mäuerchen. Er steht, für alle Passanten zu besichtigen, unweit des einstigen Todesstreifens.

Ein Denkmal ohne Pathos



Und auch in Leipzig konnte Balkenhol ein historisches Merkzeichen errichten, ein Denkmal für den jungen Richard Wagner, in dieser Woche eingeweiht. Wieder ein typischer Abgesandter aus der Werkstatt des Künstlers: Die Figur trägt zwar Bart und blauen Rock, steht aber wie üblich ungelenk und nichtssagend steif auf seinem Sockel, als hätte sie sich hierher verirrt und gehöre eigentlich in eine Playmobil-Produktausstellung, Abteilung "Wagner for Kids". Einzig die schwarze, übergroße Silhouette, die sich im Rücken der Skulptur erhebt, ist für Balkenhol ungewöhnlich. Sie ist als metaphorische Überhöhung gemeint: der dunkle Schatten, den der Musiker oder seine Wirkungsgeschichte oder was auch immer wirft.

Von "raffinierter Vieldeutigkeit" spricht der Verein, dem sich das Denkmal verdankt. Und lobt ansonsten das fehlende Pathos des Denkmals, weil so nämlich Wagner als eine "Person wie du und ich" erscheine. Nicht das Talent, der Geist, der Übermut, die revolutionäre Hoffnung, das Ethos, der heilige Ernst, nichts von alledem, was man sich für so eine Skulptur hätte vorstellen können, wird hier auf den Sockel gehoben; nur triviale Du-und-Ich-Normalität. Wie soll man so etwas nennen? Ein Denkmal der Vergessenheit? Oder einfach die Totalnivellierung der Kunst (und nebenbei auch der Geschichte)?

Balkenhols Figuren sind Artefakte der Vergleichgültigung

Dabei kann man die Leipziger sogar verstehen. Sie wussten vermutlich nicht, wo und wie sie einen besseren Künstler finden sollten. In ihrer Stadt hatte es ähnlich wie in Berlin einen Wettbewerb für ein Einheitsdenkmal gegeben, und die eingereichten Banalitäten waren ebenfalls derart erdrückend, dass man nur mit Mühe ein paar Preisträger ermitteln konnte (deren Ideenkunst besser auch ins Stadtarchiv als in die Wirklichkeit gehören). Die Misere der Gegenwartskunst war also vor aller Augen ausgebreitet. Die wenigsten Künstler verstehen sich auf Denkmale, schon gar auf frohe, huldigende oder heroische. Wenn sie es dennoch versuchen, kommt dabei fast immer Vergnügungspark heraus (siehe die Bundeswippe in Berlin). Auch deshalb verfiel man auf Balkenhol: Seine Kunst sieht noch so wunderbar nach Kunst aus, da weiß man, was man hat, handgemacht, aus dem Holze gehauen.

Als eine Form der Stadtdekoration wäre gegen seine Schlichtkunst wohl weiter nichts zu sagen, sie stört nicht, sie fügt sich ein ins Grundgewöhnliche. Doch als Denkmal lassen Balkenhols Figuren die Geschichte, selbst die aufregendste, grundstürzende, zur biederen Metapher gerinnen und rauben ihr die Bedeutung. Es sind Artefakte der Vergleichgültigung. Und Balkenhol scheint sie genau als solche auch zu begreifen. So habe er für sein Denkmal zum Mauerfall deshalb das Bild des Balancierenden gewählt, weil damals, zur Wendezeit, alles "wirklich sehr gut balanciert und abgewogen" worden sei.

Keine Erinnerung an die bittere Sorge, an den Mut, an die überschwängliche Freude, an die Spannung des Jahres 1989. In Balkenhols Kunst kommt noch die größte Umwälzung des Jahrhunderts zur Ruhe. Hier ist Geschichte erstorben und mit ihr auch das, was man Zukunft nennt. Denn egal, ob und wie die Welt sich wandelt, wir halten still, wir lassen uns nichts anmerken, wir bleiben, wer wir waren – das ist die reaktionäre Botschaft dieser botschaftslosen Kunst, auf niedliche Weise perfide.