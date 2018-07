(Um die Karte zu vergrößern, klicken Sie bitte hier)

Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick © Jörg Block

Als das Fernsehen erfunden wurde, gab es das Kino bereits. Ein Vorteil des Fernsehens ist, dass man zu Hause bleiben kann und so war es jahrzehntelang unüblich, Fußballländerspiele in Kneipen zu sehen. Und noch viel unüblicher war es, den Tatort gemeinschaftlich zu gucken.



Wenn die Berliner Zeitung richtig aufgepasst hat, passierte das im Jahr 2005 zum ersten Mal, in Prenzlauer Berg – in einer Kneipe, die die Zeitung als "unaufdringlich" beschrieb, womit gemeint war, dass sie bereits seit Längerem existierte.



Das Publikum sehnt sich wohl in die Zeit zurück, als Kneipen noch vom Wirt und nicht vom Architekten eingerichtet wurden und alle noch über dieselben Filme sprachen.



Die Idee der Tatort-Kneipe wurde inzwischen weiterentwickelt von den Sendern, die, wenn ein Tatort in ihrer Stadt spielt, in Kinosäle einladen. Und Axel Prahl wünschte sich, hieß es Anfang Mai, seinen Tatort als Spielfilm, der gleich in den Kinos läuft. Zurzeit geht es der Erfindung, die vor dem Fernsehen kam, recht gut.