Wer ist schuld am Debakel um die Aufklärungsdrohne Euro Hawk, die die Bundeswehr anschaffen wollte, und die wegen Risiken für die Luftraumsicherheit nun nicht in Dienst genommen werden kann? Wegen einer Kostenexplosion, so das Verteidigungsministerium, habe die Bundesregierung "die Reißleine ziehen" müssen. Der Schaden für den Bundeshaushalt beträgt mehrere Hundert Millionen Euro.

Der amerikanische Rüstungskonzern, der die Drohne für die deutsche Luftwaffe herstellen sollte, widerspricht jetzt einigen der Darstellungen, die laut Bundesregierung den Ausstieg aus dem Projekt unvermeidlich gemacht haben sollen. Zudem weiß die Firma laut eigenen Angaben noch gar nichts von einem Aus für den Euro Hawk. "Northrop Grumman hat keine formelle Nachricht erhalten, dass das Programm beendet wird", erklärte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber der ZEIT.

Die Drohne sollte von der Euro Hawk GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen von Northrop Grumman und Cassidian, einer Tochter des europäischen Rüstungs- und Technologiekonzerns EADS, geliefert werden. Der Euro Hawk basiert im Wesentlichen auf Northrop Grummans Drohnenmodell Global Hawk.

Vergangene Woche hatte Verteidigungsminister Thomas de Maizière das Projekt, das bereits mehr als 600 Millionen Euro gekostet hat, gestoppt. Grund sei, so das Verteidigungsministerium, dass Euro Hawk für den zivilen europäischen Luftraum keine Zulassung erhalten werde. Das Flugzeug verfüge nicht über die notwendige Antikollisionstechnologie, um sicher zu navigieren. Außerdem habe die amerikanische Seite nicht alle Baupläne zur Verfügung gestellt, die zur Zertifizierung erforderlich gewesen seien.

Bei Northrop Grumman ist man über diese Sicht der Dinge erstaunt. Zwar gälten in Amerika in der Tat andere Zulassungsvoraussetzungen als in Europa, doch dieses Problem sei erstens bekannt gewesen – und zweitens habe man schon eine Lösung gehabt.

Zu Gefahren für die zivile Luftfahrt kann es bei Start und Landung der extrem hoch fliegenden Drohne kommen, denn dann muss sie den normalen Verkehrsluftraum durchqueren. In den USA dürfen sich deshalb während des Steig- und Sinkflugs der Drohne keine zivilen Flugzeuge im umgebenden Luftraum aufhalten.

Ein Modell ohne Antikollisionssystem wurde als Euro Hawk zum Testbetrieb nach Manching in Oberbayern geliefert. Für die vier weiteren Drohnen, welche die Bundesregierung bestellt habe, so der Sprecher des US-Herstellers, sei allerdings sehr wohl ein Antikollisionssystem eingeplant gewesen. Es sei Bestandteil aller Modelle der Hawk-Familie. Er könne daher nicht nachvollziehen, warum die Bundesregierung plötzlich eine gewaltige Kostensteigerung ins Feld führe, so der Sprecher.

Zu dem Vorwurf, es seien nicht sämtliche Baupläne nach Deutschland geliefert worden, erklärt Northrop Grumman, der Auftraggeber habe nie eine klare Anweisung gegeben, welche Dokumente für die Erlangung der notwendigen Zertifizierungen und damit letztlich für die Zulassung in Europa notwendig gewesen sein. Zu der Darstellung, das US-Unternehmen habe den europäischen Partnern den Zugang zu wichtigen technischen Details verschlossen, heißt es von Northrop Grumman: "Wir haben unserem Kunden uneingeschränkten Zugang zu über 4.000 Dokumenten gewährt, um ihn bei der Zertifizierung zu unterstützen." Aus unternehmensnahen Kreisen hieß es, man sei von der Entscheidung aus Berlin sehr überrascht gewesen.

Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums wollte die Aussagen von Northrop Grumman am Dienstagabend nicht kommentieren. Das Ministerium arbeite an einem ausführlichen Bericht über den Hergang, so die Auskunft. Dieser werde zuerst dem Verteidigungsausschuss vorgelegt, dem Minister Thomas de Maizière am 5. Juni Rede und Antwort stehen werde. Vor diesem Termin könne man zu keiner der Darstellungen von Northrop Grumman Stellung nehmen. Im Ministerium sei eigens eine Arbeitsgruppe gebildet worden, die sich ausschließlich mit der Aufarbeitung der Euro-Hawk-Beschaffung beschäftige.

Mitarbeit: Jörg Lau