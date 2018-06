Die Kritik unter den Linken am Euro wächst. Anerkannte Vordenker sozialdemokratischer Gesellschaftspolitik wie Fritz W. Scharpf oder Wolfgang Streeck stellen die Gemeinschaftswährung offen in Frage. Auch Heiner Flassbeck hat vergangene Woche in der ZEIT den Euro-Ausstieg gefordert.

Nähern sich die Ränder des linken und rechten politischen Spektrums damit einander an? Keineswegs. Die Linken lehnen den Euro nicht aus Inflationsangst oder merkantilistischer D-Mark-Nostalgie ab, sondern sie bezweifeln, dass aus der Währungsunion ein demokratisches und sozial gerechtes Europa erwachsen kann. Deshalb wollen sie den Euro abschaffen.

Wirklich überzeugend ist diese Kritik nicht. Die richtige Beobachtung, dass die gemeinsame Währung ohne eine demokratisch legitimierte Wirtschaftsregierung nicht funktioniert, erklärt noch lange nicht, warum mit den nationalen Währungen alles besser wäre. Der Idee vom geschützten Nationalstaat, in dem Politik besser gegen den Markt bestehen könnte, war immer eine Illusion. Der brutale Abwertungswettlauf im Europa der 1980er oder der Zusammenbruch des Europäischen Wechselkurssystems von 1992 zeigen die Schwächen des Systems nationaler Währungen. Will die Linke wirklich dahin zurück?

Henrik Enderlein ist Professor an der Hertie School of Governance in Berlin und lehrt zurzeit in Harvard. Er berät die SPD-Parteispitze

Alle Vorschläge zur Auflösung des Euro enden früher oder später bei Kapitalverkehrskontrollen, abgeschotteten Staatsgrenzen und wochenlang geschlossenen Banken. Solche Rezepte lassen sich vielleicht in einem Zwergstaat wie Zypern umsetzen (900.000 Einwohner), aber sicherlich nicht in einem europäischen Wirtschaftsraum mit 330 Millionen Menschen und einem vollständig vernetzten Bankensystem. Die Konstruktion der Währungsunion ist gezielt so angelegt, dass eine Trennung mit exorbitanten Kosten verbunden wäre, weil es gar kein Verfahren zur Trennung gibt. Manch einer mag das beklagen, aber das hilft nichts.

Es ist ein Irrglaube, nationale Währungen könnten in einer Nacht-und-Nebel-Aktion per Dekret wieder eingeführt werden. Niemand ist legitimiert, ein solches Dekret zu erlassen, das Millionen Menschen faktisch enteignen würde. Ein solcher Schritt würde das Vertrauen in die Gerechtigkeit unserer politischen Systeme massiv schwächen.

Anstatt einer absurden Tabula rasa das Wort zu reden, sollte die SPD daher besser die Frage beantworten, wie die wirtschaftspolitische Integration in der Euro-Zone gelingen kann, ohne die nationalen Demokratien zu überfordern. Notwendig sind weder breit angelegte Eurobonds noch weitreichende Machtverschiebungen nach Brüssel oder langfristige monetäre Transfers in nur eine Richtung. Jacques Delors und ich haben vor ein paar Monaten in der ZEIT einen "Ausnahmeföderalismus" angeregt: In normalen Zeiten regiert der Nationalstaat, in Krisenzeiten nähert sich das System über Solidaritätsmechanismen in der Bankenunion und einer Fiskalunion einem föderalen Solidaritätssystem an – im Gegenzug für Souveränitätsabtretung. Im Währungsraum muss gelten: Souveränität endet, wenn Solvenz endet. Oder: Wer sich nicht an die Regeln hält, muss bereit sein, Macht abzugeben.

Funktionieren wird das aber nur, wenn die Entscheidungen in Europa nicht mehr primär in nächtlichen Hinterzimmersitzungen fallen, dominiert von der Troika, der Euro-Gruppe oder dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Es spricht Bände, dass der jüngste Vorstoß des französischen Präsidenten François Hollande zu einer demokratisch verankerten Euro-Regierung von der Bundesregierung umgehend abgewiesen wurde. Die SPD sollte hier eine deutliche Gegenposition aufbauen. Denn die Chance, dass eine Demokratisierung des Euro gelingt, ist viel größer als der Erfolg eines währungspolitischen Rückschritts.

Dennoch: Die Debatte um den Euro ist nicht schädlich, sondern tut der Politik gut. Denn sie verpflichtet, Farbe zu bekennen. Dafür sollten wir auch den linken Euro-Kritikern dankbar sein.