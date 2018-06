Frankreich steckt in einer Rezession. Wer trägt die Schuld daran? Die anderen! Die "Politik der Austerität" in Europa habe die Rezession "provoziert": So äußerte sich der französische Präsident auf einer Pressekonferenz vor einer Woche. Hinter dem Rednerpult war ein Fensterblick auf den sonnendurchfluteten Garten des Élysée-Palasts zu sehen, das war aber nur Kulissenmalerei, in Wirklichkeit herrschte draußen schlechtes Wetter.

Der Begriff Austerität wird im politischen Diskurs des deutschen Nachbarn wie ein böser Geist betrachtet, der alle schaudern macht. Er wohnt vorzugsweise im Körper der deutschen Kanzlerin. Der gute Geist hingegen heißt Wachstum. Er hat ein sozialistisches Parteibuch. Und wie in einem Kasperlespiel lässt die politische Führung in Paris den Guten seit Wochen auf den Bösen eindreschen, auf dass dem Publikum Hören und Sehen vergehe.

Und das Denken ebenfalls. "Mit der Austerität ist es vorbei", erklärte beispielsweise der Wirtschafts- und Finanzminister Pierre Moscovici im Fernsehen. Er kommentierte damit die Entscheidung der EU-Kommission, Frankreich zwei Jahre länger Zeit zu geben, sein Budgetdefizit auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken. Nur – was soll dieser Vorgang mit Austerität zu tun haben? Herkömmlicherweise wird unter Austerität eine radikale Politik der Steuererhöhungen und Budgetkürzungen verstanden, Lohnsenkungen für Staatsbedienstete eingeschlossen. Damit also soll es "vorbei" sein? Moscovici kann es nicht ernsthaft gemeint haben, denn weder gab es in Frankreich eine solche Politik, noch fordert sie jemand. Der Minister wollte offenbar die Bewährungsfrist, die den Franzosen gewährt wurde, in einen politischen Sieg umdeuten. Mit solchen PR-Tricks versucht die Regierung die Situation zu verschönern.

Er sei "im schlimmsten Moment" ins Amt gekommen, sagte Hollande auf der Pressekonferenz. Das ist wohl richtig. In diesem Jahr nähern sich Frankreichs gesamte Staatsschulden der 100-Prozent-Marke, erreichen also nahzu die Höhe des Bruttoinlandsprodukts, kurz BIP. Was nicht in erster Linie die Schuld des jetzigen Präsidenten ist, sondern die seiner Vorgänger von links und rechts; 1980 betrug das Verhältnis noch 20 Prozent, in der Amtszeit Nicolas Sarkozys direkt vor Hollande kletterte es von 64 auf 90 Prozent.

Der letzte ausgeglichene Haushalt wurde 1974 beschlossen, seither verklappte noch jede Regierung ihr politisches Risiko im großen Meer der Steuerzahler, um ja keine Interessengruppe gegen sich aufzubringen. Man konnte sich ja immer etwas leihen.

Nun ließe sich selbst mit den nahezu 100 Prozent leben, wenn das Wachstum über den zu zahlenden Zinsen läge. In Frankreich ist das jedoch nicht der Fall. Mit der Folge, dass die Schulden sich gewissermaßen von selbst vermehren. Der Anteil des Schuldendienstes am Staatshaushalt betrug 2012 bereits 13 Prozent, das ist der zweitgrößte Ausgabeposten. Frankreich kann von Glück sagen, dass die internationalen Anleger an seiner zukünftigen Zahlungsfähigkeit keinen Zweifel hegen und deshalb geringe Zinsen verlangen. Doch wer will darauf wetten, dass es so bleibt?

Es muss also etwas getan werden. An dieser Stelle hebt regelmäßig der deutsche Chor an und beklagt den Verlust der Sparsamkeit und anderer Tugenden. Den Franzosen geht dieses Moralisieren ziemlich auf die Nerven. Ein Staat, so sehen sie es, ist schließlich kein Individuum, sondern ein Verband, und Haushaltspolitik ist nun einmal sehr kompliziert: erstens weil sie zwischen sehr vielen Interessen entscheidet, und zweitens, weil sie das Verhalten der Bürger beeinflusst, das wiederum auf den Haushalt zurückwirkt. Die französische Regierung ist deshalb nicht um die Aufgabe zu beneiden, mitten in einer Rezession einen überschuldeten Staat zu sanieren. Eine falsche Bewegung, und es drohen so unschöne Ereignisse wie Unternehmenszusammenbrüche, Kapitalflucht und Revolten.

Was also kann die Regierung tun? Auf der Einnahmenseite nur noch wenig. Die Abgabenlast summiert sich mittlerweile dermaßen, dass im vergangenen Jahr über 1.000 Haushalte mehr als 100 Prozent ihrer Einnahmen als Steuern an den Staat abführen mussten – das Ergebnis einer Kumulation von Einkommen-, Vermögen- und sonstigen Steuern; knapp 12.000 Haushalte zahlten mehr als 75 Prozent. Das ist natürlich nur die Spitze. Doch auch die Belastung der weniger verdienenden Haushalte sowie der Unternehmen lässt sich kaum noch steigern. Die Staatsquote liegt bereits bei 57 Prozent und damit rund zehn Prozentpunkte höher als in Deutschland. Als François Hollande kürzlich von sich gab, 2014 sollten die Sozialabgaben "möglichst nicht" steigen, rief das "möglichst" einige Unruhe hervor.

Bleiben die Ausgaben. Über sie spricht die Regierung nur in verwirrender Weise. Mal umfassen die mitgeteilten Zahlen für die Staatsausgaben lediglich Kosten des Zentralstaats, abzüglich der Beamtenpensionen und der Schuldzinsen; dann wieder geht es auch um die Ausgaben aller Gebietskörperschaften und der Sozialkassen.