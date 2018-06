Wie sollte man einen Menschen nennen, der seine Nase in alles steckt – vorzugsweise in das, was ihn nichts angeht? Neugierig wie eine junge Ziege sollte man ihn nennen, hat man ihn auch früher genannt und könnte es noch heute tun, wenn nicht der persönliche Kontakt zu Ziegen so selten geworden wäre, dass es dem Vergleich inzwischen an Anschauung mangelt. Aber wer je die universale Interessiertheit dieses Tieres erlebt oder erlitten hat, wird wahrscheinlich sogar bestreiten, dass es unter Menschen vergleichbare Wissbegierde gibt.

Auch eine gar nicht mehr so junge Ziege prüft alles, frisst alles, klettert auf alles und bricht im Zweifelsfalle durch jedes Fenster, selbst Dachfenster, ein. Nicht dass so ein Bock oder Böckchen gänzlich ohne Scham oder Scheu vor fremden Manteltaschen wäre, aber die Verlockung der dunklen, warmen Höhle ist größer. Ins Reich der Legende gehört auch die Vermutung, dass Ziegen lesen können – sie überzeugen sich vom Wert eines Buches allein mit ihren Zähnen. Mühelos knuspern sie an Hüten, die an schwer erreichbar scheinenden Garderobenhaken hängen, ganz zu schweigen von der Geschicklichkeit, mit der ihre kleinen, harten Hufe selbst auf dem lackierten Autoblech Halt finden, um durch das versehentlich offen gebliebene Schiebedach einen beherzten Biss in die Kopfstützen zu wagen, damit sie sich von der Konsistenz des verlockend riechenden Leders überzeugen können.

Die Welt ist voller kulinarischer Abenteuer, und im Zweifel hält eine Ziege weit mehr für essbar als alle anderen bekannten Lebewesen. Es muss ja nicht verdaulich sein! Es kann auch einfach ein interessantes Gaumengefühl auszutesten gelten. Im Grunde braucht man, um einen schaudernden Eindruck von dem unersättlichen Forscherdrang zu empfangen, nur einmal in die seltsam vertikalen Pupillen geblickt zu haben – beziehungsweise umgekehrt sich von ihnen fixieren zu lassen, denn eine Ziege, anders als die meisten Tiere, blickt dem Menschen offen in die Augen, sie prüft dich durch und durch, und das wäre auch durchaus auszuhalten, wenn es bei der Inaugenscheinnahme bliebe. Es folgt aber das Riechen, Lecken, Knuspern und – nun ja. Welches Geschöpf käme der Ziege gleich? Höchstens die Jungtiere anderer Arten. Hundewelpen prüfen zum Beispiel nicht nur gerne, ob sich die Kartonecken von Schubern oder Schallplattenhüllen kauen lassen, sondern auch, wie hart der Tonarm des Plattenspielers eigentlich ist.

Noch neugieriger, irgendwo zwischen Ziege, Welpe und dreijährigem Menschenkind einzuordnen, sind allenfalls Ferkel. So ein Ferkel ist nicht nur ewig weiterbildungsbereit, es ist auch schnell, schneller als Ziege und Hund, klettert zwar kaum, springt aber gut und lässt sich seiner aalglatten Borsten halber niemals greifen. So ein Ferkel, einmal ins Haus eingedrungen, entwischt dir bis in die obersten Stockwerke und wird sich, wenn du groberweise die Zimmertür schließt, nicht scheuen, notfalls in die oberste Kommodenschublade zu springen, die du offen gelassen hast, und dort die weichen Pullover auf ihren Kuschelwert zu prüfen.

Jeder erfahrene Schweinezüchter wird von einer Verfolgungsjagd auf Ferkel dringend abraten. Und warum soll der Mensch auch immer demotivierend eingreifen? Das Leben, die ganze Welt liegen so bunt und verheißungsvoll vor einem jungen Tier wie niemals vor uns verhärmten Erwachsenen. Das Lob der Schöpfung kann kein Mensch so betörend singen. Was soll die Rede von der unverständigen Kreatur? Verstand hat sie allemal genug, Gottes Hand in allem zu bewundern.