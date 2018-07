Jorge Gonzales ist einer der Exzentriker, die im Fernsehen schnell Karriere machen und deren Exzentrik sich schnell verbrauchen kann. Bei Bruce Darnell scheint das gerade der Fall zu sein. Sein Markenzeichen ist ein nah am Wasser gebauter Emotionshaushalt. Das Markenzeichen von Jorge Gonzales ist hingegen karibische Lebensfreude.

Was ihre Fernsehkarriere betrifft, haben die beiden Exzentriker allerdings viel gemeinsam: Sie sind dunkelhäutig, sie spielen ganz wunderbar mit femininen Attitüden, sie kommen aus der Modebranche, und sie wurden durch Heidi Klums Castingshow Germany’s next Topmodel bekannt. Bruce Darnell saß in der Jury, Jorge Gonzales war Laufstegtrainer deutscher Mädchen, die Model werden wollen und dafür durch Heidi Klums Spezialhölle gehen. Von Heidi Klum wanderten die zwei Publikumslieblinge weiter in RTL-Shows. Bruce Darnell landete bei Dieter Bohlen, und Jorge Gonzales sitzt momentan in der Jury von Let’s Dance . Er lacht unglaublich viel und läuft unglaublich elegant auf den höchsten High Heels, die je gebaut wurden. Das alles ist TV-Business as usual.

Nun ist es aber so, dass der grundsympathische, 1967 geborene Jorge Gonzales eine politisch bewegte Biografie hat. Davon erzählt er in dem Buch Hola Chicas! . Der Titel spielt auf Jorges zweites Markenzeichen an. Er nennt nämlich ununterbrochen alle weiblichen Wesen "Chica". Das ist ja okay. Es ist auch ziemlich okay, wie Jorge Gonzales über sein Heimatland Kuba schreibt, nämlich bei aller bestsellertypischen Munterkeit systemkritisch und zugleich differenziert. Und es ist höchst okay, wie Jorge Gonzales von seinem Schicksal als diskriminierter Homosexueller erzählt, von seiner Not im Land des kommunistischen Machismo.

Jorge Gonzales nahm in den achtziger Jahren den Fluchtweg über schulische Höchstleistungen, um aus Kuba rauszukommen. Er studierte Nuklearökologie in der Tschechoslowakei, wo Homosexuelle vor 1989 einen Hauch Liberalität genossen, er begann heimlich als Tänzer, Model, Stylist zu arbeiten, er hatte Liebesbeziehungen.

Aber das Regime holte ihn ein. Im März 1990 wurde der "Konterrevolutionär" Gonzales vor ein Tribunal kubanischer Parteigenossen und kubanischer Botschaftsangehöriger gestellt, und kubanische Mitstudenten unterzogen ihn der Kritik. Man kennt das Verfahren aus der Geschichte. Es heißt auch Schauprozess. Jorge Gonzales wurde zur Rückkehr nach Kuba verurteilt. Er tauchte ab, ging in den Westen, machte Karriere, bekanntlich bis in die Show von Heidi Klum. Und genau an diesem Punkt empfindet man sein Buch als nicht mehr so ganz okay. Wie kann es sein, dass einem intelligenten Mann das Schauprozessartige dieser Sendung nicht auffällt? Niemand erwartet von Jorge Gonzales, dass er sich zu Politik äußert, nur weil er aus Kuba stammt. Aber er äußert sich. Deshalb darf man von ihm erwarten, dass er zu der Frage, ob Tribunale in der Modelwelt etwas grundsätzlich anderes sind als Tribunale in der politischen Welt, so oder so Stellung bezieht.

Ach, Chico, wir ahnen, dass dein Klum-Vertrag dich zum Schweigen verpflichtet. Aber wir schwören: Ein kritisches Wort zum Thema öffentliches Mädchentribunal, und alle Mütter heranwachsender Mädchen sind an deiner Seite.