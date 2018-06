Berittene Polizisten stürmen auf eine Gestalt zu, die sich mit einem Schild zu schützen versucht. Wo sind wir? Das Bild wirkt heutig und vergangen zugleich, es ist auch ein Schlachtengemälde: Reiter gegen Landsknecht. Als Betrachter wird man von den kriegerischen Gesten sofort gefangen genommen – wie von der Frage, was wohl in den Sekunden nach der Aufnahme in dem Getreidefeld geschehen ist.

Der Berliner Fotograf Julian Röder, Jahrgang 1981, hat das Bild in der Nähe des schottischen Gleneagles gemacht, wo 2005 Demonstranten aus aller Welt gegen einen G-8-Gipfel demonstrierten. Es stammt aus seiner bekanntesten Fotoserie The Summits und zeigt seine Meisterschaft. Anders als klassische Reportagefotografen interessiert sich Röder nicht für das Einzelschicksal, sondern für das Typische eines Konflikts. Sein Thema sind die Zwänge und Konflikte in einer wirtschaftlich verflochtenen Welt. Die lassen sich am besten in Serien zeigen, und so macht es Röder: Er fotografierte zum Beispiel Stadtlandschaften in Lagos, Nigeria, und studierte die Besucher einer Waffenmesse in Abu Dhabi.

Von The Summit s gibt es neben den Reitern noch 18 weitere großartige Motive: Tränengas, Pflastersteine, Röder hält alles fest wie ein Schlachtenmaler, in weiten Perspektiven und kühler Distanz. Obwohl es viele Pressefotos von den Protesten gibt, meint man, diese Bilder noch nie gesehen zu haben. Wie Röder dem Sujet eine Ästhetik abgewinnt, die viel zeitgemäßer wirkt als in der klassischen Reportagefotografie: Das ist seine Kunst.

Protest against G8 Summit in Gleneagles, Scotland wird am 25. Mai vom Berliner Auktionshaus Altenburg versteigert: eines von 40 Exemplaren im Format 25 mal 37 Zentimeter, Schätzpreis 800 Euro.