DIE ZEIT: Lange wurden deutsche Spieler in England als Panzer verspottet. Nun machen Dortmund und München die Champions League unter sich aus und gelten als Avantgarde des modernen Spiels. Was ist da passiert?

Nick Hornby: Die Menschen hier bewundern das deutsche Modell. Gerade die Arsenal-Fans hatten die Arroganz der beiden spanischen Vereine satt. Ständig diese Ankündigungen, dass sie diesen oder jenen Spieler kaufen würden, und das mitten in der Saison. Wir haben Alex Song, Aleksandr Hleb und Cesc Fàbregas an Barça verloren, und es scheint, als wären alle drei Spieler durch den Wechsel beschädigt, wenn nicht sogar zerstört worden. Die deutschen Vereine sind nicht nur wegen ihres Fußballs interessant, der aufregend und technisch anspruchsvoll ist. Die Dortmunder Mannschaft ist auch gut aufgebaut, offen für jeden.

ZEIT: Muss der Fußball von den Deutschen etwas lernen?

Hornby: Wir sind doch gar nicht in der Lage, überhaupt etwas zu lernen. Der englische Fußball ist von Oligarchen und Scheichs ruiniert worden. Es gibt hier zu viele Fußballer, die 250.000 Euro in der Woche verdienen und keinerlei Zugehörigkeitsgefühl zum Club verspüren. Nur drei Teams können die Meisterschaft gewinnen. Das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht ändern. Viele unserer internationalen Fußballer kommen in ihren Clubs kaum zum Spielen. Beim Match Manchester United gegen Real Madrid saß selbst Wayne Rooney auf der Bank! Ich habe keine großen Hoffnungen für die Zukunft des Fußballs in unserem Land. Aber vielleicht müsst ihr das auch irgendwann durchmachen. Bayern wirkt auch schon zu stark für die Bundesliga.

ZEIT: Das deutsch-englische Verhältnis ist aus vielen historischen Gründen nicht einfach. Spielt das bei Ihrer Beurteilung des deutschen Fußballs eine Rolle?

Hornby: Nein, gar nicht, denn kulturell gesehen sind sich die beiden Länder sehr ähnlich. Klar denken wir bei den Deutschen auch an Kraft, Disziplin und technische Kompetenz. Aber im Moment ist ein typisch deutscher Spieler einfach einer, der gewinnt.

ZEIT: Gibt es überhaupt noch so etwas wie nationale Stile im internationalen Fußball?

Hornby: Spanien hatte etwas Besonderes in den letzten Jahren. Eine der langweiligen Erscheinungen zurzeit ist jedoch, dass alle gleich spielen: fünf im Mittelfeld, einer vorne – passen, passen, passen. Wenn es mal nicht klappt, ist es ziemlich öde, dabei zuzusehen. Arsenal hatte in dieser Saison sogar mehr Ballbesitz als der Meister Manchester United – und doch sind sie 20 Punkte von der Tabellenspitze entfernt. Also habe ich eine ganze Saison lang eine Mannschaft gesehen, die das Spiel dominierte, keine Tore schoss und am anderen Ende zwei reinließ, weil die Abwehr unfähig war. Manchmal wünschte ich mir, ein langer Ball käme in den Strafraum, ein großer Mittelstürmer köpfte ihn weiter und ein Abstauber machte ihn rein.

ZEIT: Ist die Ära des Ballbesitzfußballs nach dem Scheitern der spanischen Mannschaften zu Ende?

Hornby: Arsenal wird unter dem Trainer Arsène Wenger immer Besitzfußball spielen. Dennoch werden wir uns vom Barcelona-Modell wegbewegen – weil man die technisch versierten Spieler, die man dafür braucht, so selten behalten kann.

"Fever Pitch" "Fever Pitch" Fever Pitch, Nick Hornbys legendäres Buch über seine Leidenschaft für Arsenal London, erscheint am 20. Juni in neuer deutscher Übersetzung beim Verlag Kiepenheuer & Witsch.

ZEIT: Dominiert Geld das Spiel?

Hornby: Geld nimmt jegliche Spannung aus einer Saison oder einem Wettbewerb, ich hasse es! Es verursacht Langeweile. Die Fans wissen bereits vorher, dass ihre Mannschaft nicht gewinnen kann, und müssen trotzdem lächerlich hohe Eintrittspreise bezahlen. Ich verspüre eine allgemeine Entzauberung, das Interesse schwindet. Es gab diese Saison eine Menge leerer Plätze bei Arsenal und viele Touristen mit Fotoapparaten, die einfach nichts zur Stimmung im Stadion beitrugen.