Das Telegramm trägt das Datum vom 17. Januar 1950. Heute noch wird es in Tischreden oder an Botschaftsempfängen zitiert, also überall dort, wo man die schweizerisch-chinesische Freundschaft begießt. An jenem 17. Januar telegrafierte Bundespräsident Max Petitpierre nach Peking an Seine Exzellenz Mao Zedong: "Der Bundesrat ist bereit, mit der Zentralregierung der Volksrepublik China diplomatische Beziehungen aufzunehmen." Nur wenige Monate zuvor hatte der "große Vorsitzende" die Machtübernahme der Kommunisten verkündet. Das Telegramm war der Beginn einer seltsamen Freundschaft.

Die Schweiz war unter der ersten westlichen Ländern, welche die Volksrepublik anerkannten. Deutschland etwa schickte erst 1972 einen Botschafter nach Peking, ein Jahr nachdem die Vereinten Nationen "Rotchina" in ihre Reihen aufgenommen hatten.

Und gemessen an ihrer Größe, spielt die kleine Schweiz für die Supermacht China bis heute eine überproportional wichtige Rolle.

So macht sich diese Woche Chinas neuer Ministerpräsident Li Keqiang, die Nummer zwei im Staat, auf zur ersten Europareise – doch er hält nur in zwei Hauptstädten: Berlin und Bern. Dort sitzt er zu Tisch mit Angela Merkel, Schutzpatronin der Euro-Zone, hier mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann, dem höchsten Außendienstmitarbeiter der Schweizer Exportindustrie. Die beiden Herren haben etwas zu feiern: ein Freihandelsabkommen.

Die Schweiz ist wie Island – nämlich völlig vernachlässigbar

Schweizer Firmen bezahlen heute im Durchschnitt 8,9 Prozent Zoll, wenn sie ihre Waren nach China liefern. Hinzu kommen undurchsichtige Vorschriften, vor allem für die Pharmaindustrie und die Banken. Mit dem Freihandelsabkommen sollen diese Hürden fallen. Gut zwei Jahre lang saßen Schweizer und Chinesen in mehreren Runden miteinander am Verhandlungstisch. Mal traf man sich am Weltwirtschaftsforum in Davos, mal in Peking, dann in Bern. Noch ist lediglich in Umrissen bekannt, was Bundesrat Schneider-Ammann in ein paar Monaten unterschreiben wird. Noch müssen die Vertragstexte übersetzt und bereinigt werden. Doch der Wirtschaftsminister strahlte, als er vergangene Woche vor versammelter Bundeshauspresse den Abschluss der "technischen Verhandlungen" verkündete: Er sprach von einem "guten und umfassenden" Abkommen.

Nach Island ist die Schweiz das zweite europäische Land, mit dem China ein Freihandelsabkommen schließt. Dass dies gelang, ist einigermaßen erstaunlich. Selbst Schweizer Unterhändler, die mit am Verhandlungstisch saßen, wundern sich: "An knallharten ökonomischen Zahlen lässt sich das Interesse der Chinesen nicht festmachen." Die Schweiz ist zwar eines der wenigen Länder, die eine positive Handelsbilanz mit China aufweisen, also mehr Güter nach China importieren als exportieren. Aber größenmäßig ist die Schweiz vernachlässigbar: Nur 0,19 Prozent der chinesischen Ausfuhren gehen in unser Land; lediglich 0,2 Prozent der Einfuhren ins Reich der Mitte stammen von hier.

Anders liegt der Fall bei Neuseeland oder Australien, zwei Ländern, die mit China ebenfalls den freien Handel pflegen. Sie verkaufen Milch, Fleisch und Früchte beziehungsweise Erz, Bauxit und Gold in rauen Mengen nach Peking, Schanghai oder Chengdu: Im März gingen 32 Prozent der neuseeländischen und 29 Prozent der australischen Exporte nach China – ein Rekord. Durch den Deal mit Island wiederum bekommt die Supermacht China ein Standbein beim Rennen um die arktischen Schiffsrouten. Island ist eines von acht Mitgliedern im Arktischen Rat, China darf lediglich als Beobachter mit am Tisch sitzen.

Wieso nun aber die Schweiz?

Weil die Schweizer auf ein solches Abkommen drängten. Anfangs war das Interesse der Chinesen lau, berichten Eingeweihte: "Die wussten gar nicht, was sie damit anfangen sollten. Aber irgendwann haben sie gemerkt: Die Schweizer riskieren etwas, die charmieren, nun müssen wir in Verhandlungen einlenken." Die Tradition der guten Beziehungen scheint tatsächlich eine Rolle zu spielen: Ein guter Freund soll nicht das Gesicht verlieren. Das zeigen auch andere Beispiele. Costa Rica war das erste zentralamerikanische Land, das die Volksrepublik anerkannte, Chile der erste Staat in Südamerika. Und just mit diesen beiden Ländern hat China ein Freihandelsabkommen unterzeichnet; als einzigen auf dem amerikanischen Kontinent neben Peru.