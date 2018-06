"Und es begab sich zu der Zeit der großen 32, dass der 22 sich auf die 10 machte. Wie jeder wusste, hatte der 22 die 19…" – "Aber Mausi, was liest du denn für einen Unsinn vor?" – "Das steht da so!" Frauke schiebt ihrem Freund Rolf das alte Märchenbuch hin, damit er es selbst lesen kann. "Der 22 erreichte den 26, wo 30 war", liest dieser vor. "Merkwürdig. Was sollen denn all diese Zahlen in der Geschichte?"

Da die beiden sich keinen Reim darauf machen können, beschließen sie, einen Historiker aufzusuchen, der sich auf Märchen spezialisiert hat. Dieser ist hellauf begeistert: "Das ist das verschollene Buch der Gebrüder Brumm. Die beiden hatten einen geheimen Code: Jedem der Buchstaben von A bis J haben sie eine andere Zahl von 1 bis 10 zugeordnet, und die Zahlen im Text geben einfach die Summe der Zahlen des Wortes an, das an diese Stelle soll. Die 32 muss wohl FEHDE heißen; 22, das ist wohl ein DIEB und 10 die JAGD." Frauke ist begeistert: "Dann könnte 19 für GABE stehen und 26 für BACH – und was ist dann 30?" – "Wie wäre es mit EBBE?", schlägt Rolf vor.

Wenn die drei mit ihren Deutungen richtigliegen, welcher Buchstabe wurde dann welcher Zahl zugeordnet?

Lösung aus Nr. 21:

Waagerecht:

A 314 D 263 G 61 H 47 I 16 J 165981 M 113354 O 91 Q 13 R 64 S 616 T 561

Senkrecht:

A 361 B 11 C 445316 D 279335 E 61 F 361 K 61 L 85 M 196 N 441 P 11 R 66