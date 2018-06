Können sich die Europäer auf ein Miteinander einigen? Ist Europa ein gemeinsames zivilisatorisches Projekt? Um Europas Debatte über Souveränität, Supranationalität und Identität besser zu verstehen, lohnt es sich, auf den Wiener Kongress zurückzublicken, der das ordnen musste, was Napoleon Bonaparte hinterlassen hatte. Rund 300 Delegationen waren vom 18.9.1814 bis zum 9.6.1815 nach Wien gekommen, darunter 33 Vertreter deutscher Kleinstaaten sowie vier freier deutscher Städte. Aus dem Kongress gingen neue Staaten hervor, ein neues Gleichgewicht, ein neues Rechtsverständnis – und neue Konflikte.

DIE ZEIT: Herr Lentz, in den vergangenen Tagen tauchte ein Begriff wieder auf, der für den Wiener Kongress von 1814/15 zentral war: das Gleichgewicht. In Paris spricht man heute vom fehlenden Gleichgewicht im deutsch-französischen Verhältnis.

Thierry Lentz: Damals besagte der Begriff, dass niemand in Europa die Vorherrschaft haben soll, damit der Frieden gewahrt bleibt. Wenn heute vom Gleichgewicht gesprochen wird, dann drückt das die aufkommende Sorge aus, dass wieder jemand dominiert: Deutschland. Ich halte das allerdings für falsch. Deutschland sucht keine Dominanz.

Thierry Lentz Der Historiker und Jurist Thierry Lentz, 1955 im lothringischen Metz geboren, ist Vorsitzender der Fondation Napoléon, einer Stiftung zum Studium der Geschichte der zwei Kaiserreiche. Zuletzt veröffentlichte er das Buch Le congrès de Vienne (Editions Perrin, 385 S., 24,– €)

ZEIT:Frankreichs Regierung sieht das offenbar anders und sucht Verbündete gegen Angela Merkel.

Lentz: Es gibt die Idee, dass sich die Südländer gegen Deutschland und überhaupt den europäischen Norden zusammentun sollten. Manche scheinen zu glauben, dass diese Länder viele Gemeinsamkeiten haben, aber die Gründe ihrer jeweiligen Probleme sind viel zu unterschiedlich.

ZEIT: Da gibt es keine kulturellen Faktoren, die eine solche Südkoalition begründen könnten?

Lentz: Nein, nur politische. Schauen Sie sich die Länder genauer an: Italien hat seinen Norden und seinen Süden, Frankreich auch – vergleichen Sie nur Straßburg und Marseille. Da haben Sie die wahren Unterschiede der Kulturen und Mentalitäten. Europa in Nord und Süd einteilen zu wollen ist oberflächlich.

ZEIT: Ihr Buch über den Wiener Kongress kommt in einer Zeit heraus, in der die europäischen Konstruktionen infrage gestellt werden. Sie schreiben, der Kongress habe Europa damals "neu gegründet" – was für eine Neugründung war das?

Lentz: Der Kongress hat nicht etwa das wiederhergestellt, was vor der Zeit Bonapartes existiert hatte. Die 23 Jahre Krieg waren nicht bloß Chaos, es war Neues hervorgetreten, und niemand konnte es mehr rückgängig machen. Die vielen kleinen deutschen Staaten beispielsweise wurden nicht mehr wiedererrichtet. Stattdessen hat man in Wien die Karte reorganisiert, so entstand beispielsweise der Deutsche Bund. Diese neue Geografie hat immerhin 50 Jahre Frieden just dort gebracht, wo man sich vorzugsweise bekriegt hatte: in Deutschland. Im europäischen Raum konnte sogar hundert Jahre lang ein großer, allgemeiner Krieg vermieden werden. Nehmen Sie nur den Preußisch-Österreichischen Krieg von 1866 oder den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71: Europa wurde ja nicht zerrissen. Jedes Mal hatten die kriegführenden Parteien nach Alliierten gesucht, und jedes Mal hieß die Antwort der Großmächte: Ihr müsst allein zurechtkommen. Gerade der Krieg von 1870 hätte anderenfalls zu einem allgemein europäischen werden können. Schon deshalb war das Ergebnis des Kongresses eine echte Neugründung Europas.

ZEIT: Keine demokratische.

Lentz: Eine, die sich auf die althergebrachten Prinzipien der Legitimität stützte. Damals glaubte keine Macht an Demokratie und Repräsentation. Das war natürlich auch das Eigeninteresse der Monarchen – so ist Außenpolitik, sie folgt Interessen.

ZEIT: Das Bemerkenswerte war, dass man gemeinsame Interessen definierte.

Lentz: Ökonomische, wie die Rheinschifffahrt, aber vor allem das politische Interesse an einem Reglement für das friedliche Zusammenleben. Damals hieß das "concert européen", und es bedeutete das Recht der Großen – England, Russland, Österreich, Preußen –, kollektiv über das Schicksal der Kleinen zu bestimmen. Durchaus vergleichbar dem Sicherheitsrat der UN, nur dass dort nicht bloß Große ihren ständigen Sitz haben (lacht).