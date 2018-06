Was hat ein Credit Default Swap (CDS) mit einem Sports Utility Vehicle (SUV) zu tun? Beide braucht eigentlich niemand – und beide sind brandgefährlich. Der Finanzkontrakt ist zu kompliziert und zerstört das Geldsystem, der Geländewagen frisst zu viel Benzin und zerstört den Planeten.

Die Bundesregierung ist ganz vorne dabei, wenn es darum geht, die Vorschriften für Credit Default Swaps zu verschärfen – wenn sich die Hersteller deutscher Luxusautos aber wie diese Woche wieder ge- gen Brüsseler Grenzwerte für den Kohlendioxidausstoß beschweren, können sie auf die Unterstützung aus Berlin zählen.

Die Deutschen regulieren eben am liebsten das, was es in Deutschland nicht gibt (Hedgefonds, Schattenbanken, Steueroasen) – und halten sich dort zurück, wo heimische Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen (bei Sparkassen, Chemieunternehmen oder eben Automobilkonzernen). Es geht beim Regulieren also oft nicht um eine nachhaltige Weltwirtschaftsordnung, sondern um die Durchsetzung nationaler Interessen.

So schützen die Amerikaner ihre Banken und die Deutschen ihre Autos, und alle fühlen sich im Recht. Und doch könnte Wolfsburg genau wie die Wall Street ein paar zusätzliche Regeln gut vertragen.