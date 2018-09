Elektromobilität ist ein gutes Geschäft – für Veranstaltungsagenturen. Denn Tagungen, Kongresse, Vorträge und Diskussionsrunden zum Thema finden fast täglich irgendwo in der Republik statt.

Reale Fortschritte bei der Elektrifzierung des Verkehrs sind dagegen kaum zu sehen. Auch fünf Jahre nach dem Start der von Bundeskanzlerin Angela Merkel angeführten politischen Großoffensive ("eine Million Elektroautos bis 2020") sind E-Autos auf deutschen Straßen eine Rarität geblieben. Wohlgemerkt: Mit dieser Offensive sollte Deutschland zum "Leitmarkt", die heimischen Autokonzerne sollten zu "Leitanbietern" der Elektromobilität werden.

Anfang dieser Woche lud die Bundesregierung nun erneut zum Gipfelkongress. Und Minister, Autobosse und internationale Experten strömten in Scharen herbei. Wieder sorgten wohlklingende Reden und Ankündigungen kurzfristig für ein Rauschen im Blätterwald und viel Bewegung auf den Onlineseiten. Wirklich voran aber brachte auch dieser Kongress die Sache nicht. Auch er täuschte eher darüber hinweg, dass nach dem ersten E-Auto-Hype längst Ernüchterung eingekehrt ist.

Weltweit gingen die Absatzprognosen für batteriebetriebene E-Autos und die mit Strom und fossilen Kraftstoffen fahrenden Plug-in-Hybridfahrzeuge zurück, konstatieren die Experten von RolandBerger und der Aachener Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen in ihrem jüngsten "Index Elektromobilität". Auch die staatlichen Förderprogramme würden fast überall zurückgefahren. Dass Ende letzter Woche das israelisch-amerikanische Unternehmen Better Place Konkurs anmelden musste, wirft ein Schlaglicht auf diese Entwicklung. Der bereits zuvor abgegangene Better-Place-Gründer Shai Agassi wollte Israel, Dänemark und dann die ganze Welt mit Batterie-Tauschstationen bestücken, in denen man ein leer gefahrenes E-Mobil in wenigen Minuten mit frischem Akku wieder flott bekommen hätte.

Die Gründe für den langsamen Fortschritt sind bekannt. Rein batteriebetriebe E-Autos taugen wegen ihrer begrenzten Reichweite auf absehbare Zeit nicht als Allzweckauto. Der äußerst schleppende Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur verstärkt diesen Nachteil. Plug-in-Hybride kompensieren zwar den Reichweitenmangel, teilen sich aber zwei aus Nutzersicht abschreckende Faktoren mit den reinen E-Autos: den hohen Preis und die Risiken der Hochvoltakkus.

Alle Versuche, die Vorbehalte potenzieller Käufer auszuräumen, waren halbherzig. Nirgendwo kann man Elektromobilität als integriertes Komplettmodell erleben, auch die vom Bund in vier Regionen geförderten "Schaufenster Elektromobilität" verfehlen dieses Ziel. Das Fördergeld wird in viel zu vielen Kleinstprojekten – vom Radweg für E-Bikes bis zu Schnupperfahrten mit einem E-Auto – verplempert.

Was also kann die Politik tun?

Sie sollte vor allem beim Ausbau der öffentlichen Infrastruktur helfen, denn für private Investoren lohnen Stromtankstellen auf absehbare Zeit nicht. Auch der Vorrang bei Parkplätzen oder Sonderspuren für emissionsarme Autos könnten zusätzliche Kaufanreize bieten.

Die von den deutschen Autoherstellern geforderte mehrfache Anrechnung von Elektroautos auf den Flottendurchschnitt bei den CO2-Emissionen ("Supercredits") wäre hingegen der falsche Weg. Dies würde nur den Druck auf die Konzerne vermindern, den Verbrauch ihrer dicken PS-Monster weiter zu drosseln.

Richtig Geld verdienen werden auch die Hersteller mit Elektroautos in den nächsten Jahren nicht. Doch es ist ihr ureigenstes Interesse, sich mit ihren Produkten rechtzeitig auf die allmähliche Abkehr von fossilen Brennstoffen einzustellen.

Und eines muss klar sein. Alle Hilfestellungen für die Elektromobilität und andere alternative Antriebsformen (Wasserstoff; Windgas) sind nur dann gerechtfertigt, wenn sie langfristig zur Verminderung der CO2-Emissionen beitragen.

Und wenn es bei der E-Mobilität eben langsamer als gedacht vorangeht, muss man die übrigen Einsparmöglichkeiten umso konsequenter vorantreiben.