Vor einiger Zeit haben wir uns, wie ich bereits erwähnte, einen feministischen Hund angeschafft. Der Hund besitzt außerdem einen Migrationshintergrund. Er ist in Polen als Straßenhund aufgewachsen. Irgendwie landete er in einem brandenburgischen Tierheim.

Der Hund war von Anfang an lieb, sanft und gelehrig. Er ist beinahe Vegetarier, Hüttenkäse mag er lieber als Fleisch. Aber nach einigen Tagen stellte sich heraus, dass er auch bissig ist. Er bekommt Wutanfälle, dann beißt er. Allerdings beißt er ausnahmslos große, stattliche Männer und Männer in Uniform. Wenn er einen großen, stattlichen Mann sieht, rastet er aus. Lautes, dominantes Verhalten macht ihn angriffslustig. Uniformen versetzen ihn in einen Blutrausch. Der Hund ist aus tiefstem Herzen Antimilitarist und gegen jede Form hegemonialer Männlichkeit. Ein einziges Mal hat er eine Frau gebissen, interessanterweise die polnische Putzfrau unserer Nachbarn.

Erst wollten wir den Hund wieder abgeben, aber wir mögen ihn und nehmen ihn, wie er ist. Kein Partner ist perfekt. Wir haben viel Geld für mehrere Hundetherapeuten ausgegeben. Er beißt aber immer noch, am liebsten in den Unterschenkel. Der Hundetherapeut sagt dazu: "Er würde halt gern in die Kehle beißen, aber er kann nicht so hoch springen, deshalb beißt er in die Unterschenkel." Zumindest haben wir viel über Hunde gelernt.

Natürlich passen wir auf. Der Hund ist immer an der Leine, nur im Garten und in den menschenleeren Urwäldern der Uckermark darf er frei laufen. Sogar dort trägt er meistens einen Maulkorb. An die Gartentür habe ich ein Schild genagelt, "Vorsicht, bissiger Hund". Das war kein gutes Gefühl. Aber einmal ist der sehr stattliche Schornsteinfeger in den Garten gekommen, ohne zu klingeln. Da hat es der Hund sogar zum ersten Mal bis zum Oberschenkel geschafft, knapp vorm Schritt. Vielleicht will er gar nicht an die Kehle? Die Versicherungssumme bei der Hundeversicherung habe ich auf fünf Millionen heraufgesetzt. Ich glaube, wenn der Hund Peter Altmaier oder Ottfried Fischer beißt, ist die Summe ausreichend. Er darf aber auf keinen Fall Elton John beißen, dann bin ich finanziell erledigt.

Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und er einen Maulkorb trägt, werde ich böse angeschaut und muss mir Bemerkungen anhören. Das arme Tier. Ich stehe da wie ein Tierquäler. Ich respektiere nicht die Autonomie, die Würde, das Karma und die Bedürfnisse des Hundes. Jeder denkt, dass ich den Hund böse gemacht habe. Wir sind jetzt ein Team, der böse Mann mit dem Männer hassenden Hund. Wenn ich aber den Maulkorb abmachen würde, und der feministische, antimilitaristische, vegetarische Hund beißt alle hegemonialen, großen und lauten Männer, die nicht bei drei auf den Bäumen sind, dann wäre das den Leuten garantiert auch wieder nicht recht.

Ich habe, durch den Hund, gemerkt, dass ich eigentlich auch keine lauten, dominanten Männer mag. Vielleicht liegt es wirklich an mir. Der Hund will mir gefallen. Mein Unterbewusstsein kann mit dem Schwanz wedeln und frisst Hüttenkäse. Viele Monate lang ist nichts passiert. Als ich bei Karstadt war, habe ich an einem Regal kurz CDs betrachtet, der Hund war an der Leine, ein großer, lauter Mann stellte sich neben uns, der Hund biss zu. Das dauerte nur zwei Sekunden, aber klar, mein Fehler. Es gab einen Riesenauflauf. Ich habe gelogen. Ich habe gesagt, na so was, das macht der Hund sonst nie. Ich wollte mein Versagen vertuschen. Ich bin kein guter Mensch. Aber zumindest nicht hegemonial, das nicht, sonst wäre ich längst gebissen worden.

