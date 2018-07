Die Frage: Geld war nie ein Problem in der Beziehung von Grit und Maximilian. Grit hat Bildhauerei studiert und sich später vor allem mit Videokunst beschäftigt. Ordentlich verdient hat sie nie damit. Ihre Stelle als Kunsterzieherin hat sie aufgegeben, als die Kinder kamen. Maximilian redete Grit zu, sich ganz ihrer Kunst zu widmen. Er hatte einen sicheren Arbeitsplatz und konnte von einem Erbe mehrere Eigentumswohnungen kaufen. Die Miete einer dieser Wohnungen fließt auf das Konto Grits, über das sie allein verfügen kann.



Nun geht Maximilian in Rente. Grit soll sich an den Kosten für Miete und Versicherungen beteiligen, fordert er. Sie hat doch ihre Mieteinnahmen! Grit sieht das nicht ein und will Zahlen sehen. Maximilian ist beleidigt: "Ich war immer großzügig, und jetzt misstraust du mir!"

Wolfgang Schmidbauer antwortet: In Macchiavellis Klassiker Der Fürst steht: Ein törichter Herrscher gibt seinen Untertanen alles, was er hat. Er hofft, dass sie ihm ewig dankbar bleiben. Wie aber Menschen sind, kommen sie im nächsten Jahr wieder und möchten dieselben Gaben. Der törichte Fürst hat aber nichts mehr herzugeben. So werden sie ihn der Nachwelt als geizigen Herrn überliefern.



Der weise Fürst hingegen behält erst einmal alles für sich. Dadurch hat er viel, was er später denen zuteilen kann, die ihn unterstützen, und wird als gütiger Herrscher in die Geschichte eingehen. Was Grit und Maximilian angeht: Sie sollten sich ihre lang bewährte Großzügigkeit nicht verderben, sondern beide einlenken – Grit, indem sie abgibt, Maximilian, indem er Zahlen zeigt.