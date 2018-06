Deutschland hatte auf der Untersuchungsliege Platz genommen, jetzt stecken die Befunde im Briefkasten. Nach zwölf Jahren hat das Robert Koch-Institut umfangreiche Daten zur gesundheitlichen Situation von 8000 Menschen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren publiziert. Aus dem "Gesundheitsattest" ergibt sich ein gemischtes Bild: So ist der durchschnittliche Cholesterinspiegel in der Bevölkerung leicht gesunken, dafür ist die Häufigkeit von Zuckererkrankungen gestiegen. In manch negativem Trend spiegelt sich die Alterung der Bevölkerung wider, umgekehrt in positiven Entwicklungen die Güte der medizinischen Behandlung – und womöglich gar ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein.

Insgesamt müssen die vielen Zahlen in dem Bericht vorsichtig und im Kontext interpretiert werden, um Rückschlüsse auf den realen Gesundheitszustand der Bevölkerung zu ziehen. Es gibt allerdings wiederkehrende Befunde, die alarmieren: In fast allen Aspekten stehen Bundesbürger mit mittlerem oder hohem Sozialstatus besser da als solche mit niedrigem Sozialstatus. Letztere sind sportlich weniger aktiv, haben ein erhöhtes Depressionsrisiko und erleiden mehr Schlaganfälle. Wer in Deutschland arm ist, zahlt mit einem viel schlechteren Gesundheitszustand drauf.

Neben der Unterschicht driftet eine weitere Gruppe in gesundheitliche Problembezirke ab: erwachsene Männer. Sie essen noch immer viel weniger Gemüse als Frauen, "nichtoptimale Blutdruckwerte" sind bei ihnen erschreckend verbreitet. So verwundert es nicht, dass Männer häufiger einen Herzinfarkt erleiden als Frauen. Man weiß auch: Viele Männer gehen nur widerwillig zum Arzt oder Therapeuten. Die vorschnelle Schlussfolgerung könnte wieder einmal lauten: Männer, ihr seid selbst schuld an der Misere, tut was!

Dies erinnert an die unseligen Klagen von Ärzten: Da verschreiben sie Tabletten, die unfolgsamen Patienten aber weigern sich, sie zu schlucken. Eine bequeme Haltung, welche die Verantwortung verschiebt. Wer Männern wirklich helfen will, muss auf Schuldzuweisungen verzichten. Der Gesundheitsbericht weist zum Beispiel darauf hin, dass häufiger als die Frauen Männer Opfer von körperlicher Gewalt werden. Frauenhäuser gibt es viele – die Gewalterfahrung der Männer dagegen sei "im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs wenig repräsentiert".

Es ist Zeit für Strukturen, die Männern "entgegenkommen". Im eigentlichen Sinn des Wortes. Ärzte und Therapeuten könnten, statt auf die Männer zu warten, auch mal dorthin gehen, wo sie sie finden. An der Werkbank oder am Tresen.