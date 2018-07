In vier Wochen ist es so weit. Mit Heft Nr. 27 beginnt der von vielen ersehnte ZEIT -Scrabble-Sommer 2013. Neben dem Hauptpreis, einer Traumreise für zwei Personen, lockt jede Woche eine Einladung zum Scrabble-Turnier der ZEIT, das im Herbst in Braunlage stattfindet. Wenn Sie dort auf jeden Fall dabei sein möchten, schicken Sie bitte eine Mail an seher@zeit.de. Bei Redaktionsschluss waren noch zwei Startplätze vakant. Sollte Ihnen Fortuna hold sein, wandeln wir Ihre Anmeldung selbstverständlich in eine kostenlose Teilnahme um. Sie werden im Harz u. a. auf Claudia Aumüller treffen, die die Veranstaltung bereits zwei Mal für sich entscheiden konnte. Was die Berlinerin so alles im Nähkästchen hat, deutet die abgebildete Situation an. In dieser Partie, bei der ich ihr gegenübersaß, beschied sie sich nicht etwa mit 45 Punkten für JOKER auf 8K–8O.



Knapp 90 Zähler durfte sie sich für ihren Zug notieren. Wie lautet er?



Lösung aus Nr. 22:

In Ute Domskys Rätsel brachte TEEKESSEL auf 6G–6O insgesamt 97 Punkte

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de