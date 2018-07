Carlos Luna manövriert sein Taxi sicher über Tijuanas Ausfallstraße, vorbei an tonnenschweren Lkw und tiefen Schlaglöchern. Er deutet auf einen Streifen Land neben der Fahrbahn, auf dem Büsche und Kakteen wachsen. "Als Jugendliche sind wir hier manchmal über die Grenze in die USA geschlichen." Nur ein Zaun aus rostigem Stahl markierte damals die Grenze. Heute stehen dort haushohe Betonwälle, alle 300 Meter ragt ein Flutlichtturm auf. "Als ob wir Mexikaner alle Kriminelle wären", sagt er.

Über die Grenze, an der Luna täglich entlangfährt, wird 4000 Kilometer nordöstlich gerade erbittert gestritten. In Washington kämpft Barack Obama um eine Einwanderungsreform, die den mehr als elf Millionen illegalen Migranten in den USA eine Einbürgerung in Aussicht stellt. Das Gesetz ist das wichtigste Vorhaben in der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten.

Doch die Konservativen sperren sich im Kongress. Sie befürchten, die "Amnestie", als die sie Obamas Reform bezeichnen, werde weitere Millionen von Illegalen anlocken. Genau wie damals, in den neunziger Jahren nach einem ähnlichen Vorstoß des damaligen Präsidenten Ronald Reagan. Heute wollen die Republikaner deshalb vor allem die Grenze zu Mexiko dicht machen. Republikanische Senatoren haben angekündigt, dem geplanten Gesetz nur zuzustimmen, wenn der Grenzschutz nachweisen kann, 90 Prozent der illegalen Grenzübertritte zu verhindern.

Doch ist das wirklich notwendig? Sind die USA noch das Gelobte Land für viele Mexikaner? Der Besuch in Tijuana zeigt, dass sich die Verhältnisse mancherorts umgekehrt haben. Mexikos boomende Industrieproduktion sorgt dafür, dass immer weniger junge Mexikaner al norte, in den Norden, auswandern wollen. Es ist sogar so, dass heutzutage US-Amerikaner, angelockt vom Aufschwung und auf der Suche nach neuen Chancen, die Grenze in umgekehrter Richtung überqueren.



Die Nachbarn Die Nachbarn: Nah und fremd Mit mehr als 350 Millionen Ein- und Ausreisenden im Jahr ist die Grenze zwischen Mexiko und den USA die geschäftigste der Welt. Doch für viele US-Bürger bleibt Mexiko ein fremdes Land. Sie verbinden mit ihrem südlichen Nachbarn Korruption, Armut, Rückständigkeit – und die Gewalt der Drogenkartelle . Die Regierung in Washington hat das Land im Süden auf Distanz gehalten. Dabei sind die beiden Nationen durch Generationen von Migranten eng verbunden. Jeder zehnte Mexikaner lebt in den Vereinigten Staaten. Zählt man ihre in den USA geborenen Angehörigen dazu, gehören 33 Millionen Menschen der mexikanischen Minderheit an. Rein und raus Eine erste große Einwanderungswelle löste 1910 die mexikanische Revolution aus. Nach dem Sturz von Diktator Porfirio Díaz, dessen Stoßseufzer »Armes Mexiko, so fern von Gott und so nah an den Vereinigten Staaten« gerne zitiert wird, zogen fast eine Million Mexikaner über den Rio Grande. Während der Großen Depression sahen US-Bürger in den Einwanderern aus dem Süden eine Konkurrenz um knappe Jobs. Viele wurden nach Mexiko deportiert . Der Zweite Weltkrieg verkehrte das Verhältnis ins Gegenteil: Die US-Wirtschaft brauchte mehr Arbeiter, und die Regierung startete ein Gastarbeiterprogramm , das 4,5 Millionen Mexikaner in die USA lockte. Der von Präsident Nixon ausgerufene »Krieg gegen Drogen« führte ab 1969 zu einer scharfen Überwachung der Grenze. 1986 garantierte ein Reformgesetz eine Amnestie für Illegale in den USA. In den neunziger Jahren folgte eine neue Einwanderungswelle. Während der großen Rezession 2008 kehrten viele Mexikaner freiwillig in ihre Heimat zurück. Nach neuesten Erhebungen gleichen sich die Migrationsströme zwischen Mexiko und den USA inzwischen aus. 477 Tote Während Präsident Obamas erster Amtszeit wurden mehr illegale Einwanderer deportiert als in den gesamten acht Jahren der Bush-Regierung. Bis Ende des Jahres wird seine Regierung zwei Millionen Menschen abgeschoben haben, darunter 200.000 Eltern von Kindern, die in den USA geboren wurden und damit US-Bürger sind. Obwohl weniger Migranten versuchen, illegal über die Grenze im Süden zu kommen, ist die Zahl derer, die dabei umkommen, drastisch gestiegen. 2012 waren es 477. Doch nicht alle werden gefunden. Die meisten verdursten oder erfrieren . Um der verstärkten Grenzüberwachung zu entgehen, führen die Schlepperrouten zunehmend durch die Wüste oder unwegsames Gelände. Die Coyotes , die Schlepper, verlangen deshalb höhere Preise. Vor zwanzig Jahren kassierten sie 100 bis 200 Dollar für einen Grenzübertritt. Heute sind es 2.000 bis 3.000 Dollar . Migranten aus Zentralamerika zahlen 5.000 bis 8.000 Dollar. Die Schulden müssen die »Kunden« oder ihre Familien oft jahrelang abstottern.

"Welcome to Tijuana, Tequila, Sex and Marihuana!", singt die Latino-Band Manu Chao. Lange war die Grenzstadt am Pazifik vor allem bei jungen US-Amerikanern beliebt, weil sie hier schon unter 21 Jahren legal an Alkohol kamen. An der Avenida de la Revolución reihten sich Stripperlokale, Souvenirbuden und Läden mit billigen Medikamenten aneinander.

Nach dem Terroranschlag am 11. September 2001 wurde die einst lockere Aus- und Einreisepolitik zwischen San Diego und Tijuana verschärft. Das bunte Treiben auf der Avenida hatte ein Ende. Heute ist ein großer Teil der Läden und Kneipen verlassen, Fenster und Türen sind verbarrikadiert.

Mitte des Jahrzehnts wurde Tijuana zum grausigen Schauplatz des Drogenkrieges und blieb es lange. 2011 wurden in der knapp 2-Millionen-Einwohner-Stadt 476 Menschen umgebracht. Eine Nachricht, die damals mit Erleichterung aufgenommen wurde, weil es seit Jahren das erste Mal war, dass die Zahl der Opfer unter 500 lag. Tijuana stand für all das, was in den Augen der US-Nachbarn falsch läuft in Mexiko.