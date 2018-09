DIE ZEIT: Herr Billen, welche Partei schützt Verbraucher am besten?

Gerd Billen: Wir haben die Bürger danach gefragt. Über die Hälfte hat da gar keine Antwort, sie halten also keine Partei für besonders kompetent. Die größte Gruppe, rund ein Viertel, nennt die Grünen. Wenn Sie aber die jungen Leute fragen, die 18- bis 29-Jährigen, dann liegen SPD, CDU und Grüne fast gleichauf. Das bedeutet: Bei den Jungen könnte noch jede Partei mit Verbraucherthemen punkten, wenn sie das will.

ZEIT: Verbraucherschutz ist also kein "linkes" Thema.

Billen: Auf keinen Fall. Es gibt auch jede Menge Christdemokraten, die schlecht beraten wurden, zu falschen Finanzprodukten gegriffen haben und den Markt besser reguliert sehen wollen.

ZEIT: Gibt es den eigentlich, den Verbraucher?

Billen: Nein, wir kennen mindestens drei Typen. Die meisten Menschen, etwa 80 Prozent, gehören zu denen, die vertrauen: auf den Rat von Freunden, die Tests von Stiftung Warentest, auf den Ruf der Marke. Die haben keine Lust und Zeit, immer alles genau zu prüfen. Dann gibt es Leute, die gar keine Kriterien haben. Die brauchen wirklich Schutz, wenn es um Gesundheit oder auch um langfristige finanzielle Entscheidungen geht. Und dann gibt es noch etwa fünf Prozent, die wir den "verantwortlichen Verbraucher" nennen. Der ist gut informiert.

ZEIT: Zu der Gruppe gehören Sie wahrscheinlich!

Billen: Auch nicht immer. Jeder Mensch hat Themen, bei denen er gut Bescheid weiß, und andere, bei denen es schlechter aussieht. Ich hatte erst kürzlich ein Problem damit, meinen Telefonanbieter zu wechseln. Da stand im Kleingedruckten, dass ich mit einem Jahr Vorlauf kündigen muss. Das hatte ich wohl nicht gelesen.

ZEIT: Seitdem prüfen die Verbraucherzentralen die Telefonanbieter genauer?

Billen:(lacht) Wir schauen uns natürlich genau an, was die in ihre Verträge schreiben.

ZEIT: Werden Verbraucher heute eigentlich mehr betrogen als früher?

Billen: Ihr Leben ist komplizierter geworden. Wir alle müssen viel mehr entscheiden als früher. Vor 20 Jahren konnten Sie beispielsweise Ihren Stromanbieter nicht einfach wechseln, selbst wenn der Preis hoch war. Heute haben Sie die Wahl.

ZEIT: Das ist doch gut.

Billen: Sicher, aber es schafft auch neue Möglichkeiten für Betrüger. Auf dem Strommarkt haben wir das gerade erlebt. Dort haben Unternehmen unseriös billige Tarife angeboten und dann Pleite gemacht. Auch im Internet entstehen immer neue Betrugsmöglichkeiten. Und auf den Finanzmärkten hat die Krise tiefe Spuren hinterlassen und das Verhältnis vieler Verbraucher zu ihrer Bank erschüttert. Lange Jahre galt der Bankangestellte als eine Art seriöser Beamter...

ZEIT: Er nennt sich ja auch "Berater" und nicht "Verkäufer".

Billen: Oft ist er aber nur Verkäufer, der auf seine Provision achtet, statt dem Kunden das beste Produkt zu empfehlen. Wo der Verkäufer kassiert, zahlt der Verbraucher drauf. Auch weil er aus manchen Verträgen nur mit hohen Verlusten aussteigen kann und die Folgen einer falschen Entscheidung oft sehr langfristig sind.