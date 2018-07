Martin Peier murmelt: "Das war ein Desaster, wirklich ein Desaster." Wir sitzen im Speisewagen des Intercity von St. Gallen nach Zürich. Im Januar trat Peier seine Stelle im Dienst der reformierten Zürcher Landeskirche an. Zeit für ein Gespräch hat er nur auf dieser Zugfahrt. Denn als Projektbeauftragter Kirchgemeindeplus muss er nichts weniger als das Kapital der Kirche retten: das Vertrauen in sie.

Und die Mission von Martin Peier ist so heikel, dass er alle weiteren Zitate für diesen Artikel nachträglich zurückgezogen hat.

Was aber war passiert im reformierten Kanton Zürich, der Heimatkirche des großen Huldrych Zwingli?

Am 10. Juli 2012 erfahren Kirchenpfleger, Pfarrer, Katechetinnen, Kirchenmusiker und Sigristen aus der Zeitung, dass der Kirchenrat die 176 Zürcher Kirchgemeinden zu 60 Großgemeinden fusionieren will. "Seelsorgeräume" nennen Zwinglis Nachfolger diese neuen Konstrukte. 2018 soll die Megafusion abgeschlossen sein – so lautet der Plan.

Anlass dieser radikalsten Veränderungen der räumlichen Kirchenstruktur seit der Völkerwanderung ist der anhaltende Mitgliederschwund der Landeskirche. Die Reformierten sterben weg – oder sie treten aus der Kirche aus. Im Durchschnitt verlassen jährlich 3.400 getaufte und konfirmierte Reformierte die Kirche. Waren Mitte der sechziger Jahre noch 70 Prozent der Zürcher reformiert, ist es heute noch gut ein Drittel, in zehn Jahren wird es noch ein Viertel sein.

Das hat Folgen, vor allem für die Kirchenkassen.

Der Zürcher Kirchenrat schreibt in einem Bericht, dass eine Kirchgemeinde 5.000 bis 7.000 Mitglieder groß sein müsse, damit sie "im kirchenmusikalischen und diakonischen Bereich qualifizierte Stellen" einrichten könne. Nur 14 der 176 Zürcher Kirchgemeinden haben heute die vom Kirchenrat angestrebte Normgröße. In acht bis zehn Jahren, sagt Kirchenratspräsident Michel Müller, könnte der Etat der reformierten Kirche auf die Hälfte zusammenschmelzen.

Denn den Reformierten laufen nicht nur die Mitglieder davon, sondern die Politik will ihnen auch die Zuwendungen streichen. Etwa die Zürcher Jungfreisinnigen, die mit einer Volksinitiative die Kirchensteuer für juristische Personen abschaffen wollen. Den Zürchern droht das Schicksal der evangelisch-reformierten Kirche von Basel-Stadt. Dort sind Staat und Kirche nicht nur entflochten, sondern seit 1910 "hinkend getrennt". Eine Kirchensteuer für juristische Personen kennt Basel-Stadt nicht, die dementsprechend abschreckend hohe Kirchensteuer für natürliche Personen muss sie ohne Hilfe des Staates einziehen und verwalten. "Wir müssen jetzt handeln, solange wir noch Handlungsoptionen haben, alles andere wäre verantwortungslos", sagt Michel Müller. Er erhebt den Mahnfinger gegen behäbige Landgemeinden, die auf ihre verbriefte Autonomie pochen: "Die Kirchgemeinden, die aus dem innerkirchlichen Finanzausgleich Beiträge erhalten, müssen sich die moralische Frage gefallen lassen, ob sie ihre Autonomie auf Kosten der anderen aufrechterhalten dürfen."

Doch an der Basis ist der Unmut groß. Pfarrer lancierten gar eine Petition gegen die Fusionspläne.

Im letzten Herbst treffen sich die Behördenmitglieder der Zwingli-Kirche zur Vollversammlung. Am offenen Mikrofon dürfen sie Dampf ablassen. "Die Fusionen werden den Niedergang unserer Kirche beschleunigen", sagt ein aufgebrachter Handwerker aus dem Zürcher Weinland. "Ein Drittel wird aus Ärger über den Verlust an Heimat austreten, ein weiteres Drittel wird sich sagen, wenn ich schon ins Nachbardorf in die Kirche soll, da fahre ich lieber fünf Minuten weiter zu den ›wahren Christen‹ in die Freikirche."