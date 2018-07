Google"Wir bunkern kein Geld"

DIE ZEIT: Eric Schmidt, Sie raten Eltern, mit ihren Kindern früher über Privatsphäre und Sicherheit im Internet zu sprechen als über Sex. Haben Sie das bei Ihrer Tochter auch so gemacht?

Eric Schmidt: Meine Tochter ist über 20!

ZEIT: Aber das Netz gibt es schon eine Weile.



Schmidt: Als sie ein Kind war, gab es die Probleme noch nicht, die Eltern heute beschäftigen. Aber wenn ich heute kleine Kinder hätte, würde ich mit ihnen wirklich zuerst über Privatsphäre reden – und später über Sex.

Eric Schmidt Als Verwaltungsratsvorsitzender gibt er dem Internetkonzern Google seit 2011 Stimme und Gesicht. Zuvor begleitete der promovierte Informatiker als Vorstandschef den Aufstieg von Google zur weltweit führenden Suchmaschine. Der 58-jährige Schmidt gehört außerdem zum Beraterkreis von US-Präsident Barack Obama in Technologiefragen.

Jared Cohen: Heute stellen Eltern die Ultraschallbilder ihrer Kinder online oder verschicken sie an Freunde, insofern beginnt das digitale Leben vieler Menschen schon sechs Monate vor der Geburt.

ZEIT: Wie sollten wir damit umgehen?



Cohen: Kinder und Jugendliche neigen dazu, online Dinge zu sagen und zu zeigen, die sie normalerweise nie verraten würden. Deswegen plädieren wir leidenschaftlich für mehr elterliche Intervention.

Jared Cohen Der 31-Jährige leitet die Denkfabrik Google Ideas, die sich vor allem mit technologischen Lösungen für globale Probleme befasst.Cohen ist Autor mehrerer Bücher, zu seinen Spezialgebieten gehört Außen- und Sicherheitspolitik. Unter Condoleezza Rice und Hillary Clinton gehörte Cohen zum Beraterstab des Außenministeriums der Vereinigten Staaten.

Schmidt: Eltern sollten die Passwörter ihrer Kinder haben, bis diese 18 Jahre alt sind. Keine Diskussion! Eltern müssen wissen, was ihre Kinder tun.

ZEIT: Haben Sie Ihren Ratschlag selbst befolgt?

Schmidt: Ja, das habe ich getan. Bis meine Tochter 18 wurde. Seitdem ist es ihre Sache.

ZEIT: Wir sprechen mit Ihnen darüber, weil Sie immer wieder argumentieren, dass Daten frei sein wollen und, einmal im Netz, dauerhaft existieren.

Schmidt: Wir leben in einer immer enger vernetzten Welt, das Internet wird allgegenwärtig, und diese Entwicklung ist unumkehrbar. Man kann es nicht abschalten, genauso wenig wie man den Strom abschaffen oder Straßen verbieten kann. Zur Architektur des Internets gehört nun die Dauerhaftigkeit von Daten, was sich an einem aktuellen Beispiel gut zeigt: Ein Amerikaner hat neulich eine Bauanleitung ins Netz gestellt, mit der jedermann Schusswaffen aus Kunststoff mit einem 3-D-Drucker herstellen kann. Er musste sie wieder löschen, aber Kopien der Anleitung sind längst in anderen Ländern im Umlauf.

Cohen: Das hat auch Vorteile. Terroristen und Diebe gehen irgendwann online und können anhand ihrer digitalen Spuren überführt werden. Kürzlich haben sich organisierte Verbrecher mit kriminellen Hackern zusammengetan und 45 Millionen Dollar erbeutet – indem sie Hunderte Straßenganoven losgeschickt haben, um an Automaten Geld von digital manipulierten Konten abzuheben. Einige dieser Männer haben dann Fotos von sich und dem Geld auf Instagram gepostet...

Schmidt: ...nicht die cleversten Gangster.

ZEIT: Sie sagten einmal, dass man nichts ins Netz stellen sollte, von dem man nicht möchte, dass es öffentlich wird. Stehen Sie noch dazu?

Schmidt: Den Satz habe ich in einem anderen Zusammenhang gesagt. Damals ging es um den amerikanischen Patriot Act...

ZEIT: ...der es Ermittlern seit den Anschlägen vom 11. September 2001 sehr leicht macht, amerikanische Bürger auszuspähen.

Schmidt: Ich persönlich stehe dem Patriot Act sehr kritisch gegenüber.