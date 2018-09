Die Kunst kann von sich selber nicht genug bekommen. Immer noch mehr Museen und Messen müssen her, immer größer werden die Formate, immer steiler die Preise. Und wenn jetzt in Venedig die Biennale ruft, wenn sich die halbe Stadt in eine Ausstellung verwandelt und vor den nationalen Pavillons die Warteschlangen länger und länger werden, als gebe es kein größeres Glück, als erst ein paar Hundert Installationen, dann ein paar Tausend Fotos und schließlich die unendlich vielen Videofilme zu besichtigen, wenn also der Rausch des Mehr und immer Mehr kein Ende findet, dann scheint es der Kunst so gut zu gehen wie nie. Und doch droht sie am eigenen Erfolg zu ersticken.

Viele Besucher leiden, weil sie sich am Ende des Tages furchtbar leer gesehen fühlen. Und die Künstler leiden, weil sie gewaltigen Aufwand treiben müssen, um noch durchzudringen. Sie werden laut, sie werden brachial, sie bohren tiefe Löcher in die Pavillons (Israel), durchbrechen Wände und mauern Eingänge zu (Dänemark), sie lassen Baumstämme von der Decke baumeln (Lettland), manche schütten hohe Halden aus Bauschutt auf (Spanien), andere konstruieren irrwitzige Maschinen, die kaum jemals mehr als nur eine dünne Pointe und halb gare Metaphern produzieren (Russland). Manche behelfen sich mit wohlklingendem Pathos (Frankreich), andere mit gediegener Rechtschaffenheit (Deutschland). Fast immer aber scheint die Kunst in diesen Pavillons seltsam eingezwängt. Sie muss, was sie niemals wollte: dem eigenen Erfolg genügen.

Es gibt aber Schlupflöcher in dieser Falle, und Massimiliano Gioni hat eines aufgetan, ein ziemlich großes sogar. Als Leiter der Biennale darf er die große Hauptausstellung bestreiten und macht das auf höchst ungewohnte Weise. Er verzichtet auf fast alle großen Künstlernamen, verzichtet auf vieles Junge und Neue, verzichtet auch auf große politische Botschaften und also auf alles, was eine Biennale üblicherweise aufzubieten hat. Gioni scheint der Gegenwart zu misstrauen. Er hält es nicht mehr aus mit dem Marktgetöse, dem Ausstellungsrummel. Er will, dass die Kunst wesentlich wird.

1/18 Eine Statue des britischen Künstlers Marc Quinn auf der Insel San Giorgio Maggiore. Die dazugehörige Ausstellung läuft parallel zur Biennale. © Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images 2/18 Die Installation "Bang" des chinesischen Künstlers Ai Weiwei im deutschen Pavillon in den Giardini. 3/18 Die Ausstellung "Ai Weiwei Disposition" ist Teil der diesjährigen Biennale in Venedig. Mit den Skulpturen stellt der Künstler seinen eigenen Aufenthalt in einem chinesischen Gefängnis nach. Er wurde dort 2011 als Dissident 81 Tage festgehalten. © Marco Secchi/Getty Images 4/18 Werk von Lara Almarcegui im spanischen Pavillon in den Giardini. © Barbara Zanon/Getty Images 5/18 Im Pavillon der USA in den Giardini: die Installation "Triple point" der amerikanischen Künstlerin Sarah Sze 6/18 Ein Teil von Jeremy Deller's Installation "English Magic" im britischen Pavillon in den Giardini. © Gabriel Bouys/AFP/Getty Images 7/18 "Kreupelhout – Cripplewood" von Berlinde De Bruyckere im belgischen Pavillon in den Giardini. © Gabriel Bouys/AFP/Getty Images 8/18 Installation der italienischen Künstlergruppe Studio Azzuro im Pavillon des Vatikan im Arsenale. Der Vatikanstaat nimmt zum ersten Mal an der Biennale in Venedig teil. © Gabriel Bouys/AFP/Getty Images 9/18 Der Beitrag "Transfiguration" im chinesischen Pavillon im Arsenale © Marco Secchi/Getty Images 10/18 Die Installation von Vadim Zakharov im russischen Pavillon in den Giardini reicht über mehrere Ebenen. Kurator des Pavillons ist Udo Kittelmann, Direktor der Berliner Nationalgalerie. © Barbara Zanon/Getty Images 11/18 Die Installation "Nothing Between Us" von Vladimir Peric und Milos Tomic im serbischen Pavillon in den Giardini. © Gabriel Bouys/AFP/Getty Images 12/18 Im französischen Pavillon in den Giardini © Barbara Zanon/Getty Images 13/18 Blick auf den indonesischen Pavillon im Arsenale © Barbara Zanon/Getty Images 14/18 Der niederländische Pavillon in den Giardini trägt den Namen "Room with Broken Sentence". Hier eine Installation des Künstlers Mark Manders. © Gabriel Bouys/AFP/Getty Images 15/18 Der Schweizer Pavillon in den Giardini © Barbara Zanon/Getty Images 16/18 Zentrum der Biennale ist die Ausstellung "Il Palazzo Enciclopedio", das Lebenswerk des 1980 verstorbenen italo-amerikanischen Künstlers Marino Auriti. © Gabriel Bouys/AFP/Getty Images 17/18 Der brasilianische Künstler Fabio di Ojuara auf dem Gelände der Biennale. 18/18 Teil der Installation "Campo de Color" der bolivianischen Künstlerin Sonia Falcone

Seine Biennale möchte die Moden und Stile überwinden, sie sucht nach universellen Werten, verschütteten Kräften, nach dem, was die Kunst überzeitlich macht. Und weil es sich Gioni nicht zu einfach machen will, verfolgt er gleich zwei Stränge auf einmal: den der Vernunft in den langen Hallen des Arsenale, wo er die ordnungsstiftende Macht der Bilder befragt. Und den der Nichtvernunft im labyrinthischen Hauptpavillon, wo die Imagination ihre irrlichternde Energie entfaltet. Seine Biennale ist ein Enzyklopädischer Palast, so heißt auch ihr Titel. Vor allem aber ist sie eine Kathedrale der Fantasten. Sie vereint, was sonst auf Distanz bleibt: das Aufgeklärte und das Verrückte. Denn das eine, so Gionis Verdacht, steckt immer im anderen.

Gleich zu Beginn erzählt er von dem Traum eines italienischen Auswanderers, eigentlich ein Tischler, der aber in seiner neuen Heimat Pennsylvania einen welt- und geschichtsumgreifenden Plan ersinnt: alles, was je gewusst und erfunden wurde, vom Faustkeil bis zur Mondrakete, in einem einzigen Museum zu versammeln. Marino Auriti baut in seiner Garage ein Architekturmodell, das jetzt, nach über fünfzig Jahren in der Versenkung, endlich triumphieren darf: der Form nach eine gigantische Hochzeitstorte, dem Anspruch nach ein Weltwunder, vor allem aber ein babelhaftes Zeichen der Vergeblichkeit. Denn rasch war der Traum begraben, Auriti vergessen – nur die Hoffnung, der Mensch könne doch noch irgendwann die Übersicht gewinnen, könne mit seiner Systematik die Welt durchdringen, diese irrational-rationale Hoffnung blieb.