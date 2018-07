Inhalt Seite 1 — Schicksalstage mit Maultaschen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Manchmal kann diese Republik richtig entspannt sein. Sogar dann, wenn es um viel geht, wie bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Euro-Rettung durch die Europäische Zentralbank (EZB). Was steht nach Ansicht der Kritiker nicht alles auf dem Spiel: mindestens das Grundgesetz, womöglich die Zukunft Europas, in jedem Fall sehr, sehr viel Geld. Der Freiburger Verfassungsrechtler Dietrich Murswiek sprach von einem "historischen Tag", von der "wichtigsten Entscheidung seit Jahrzehnten und für Jahrzehnte".

Und dann schlendern in der Mittagspause alle, die da eben noch mit fein ziselierten Argumenten gefochten haben, vom Gericht hinüber in die Kantine der Deutschen Flugsicherung nebenan, stehen brav in der Schlange, tragen Plastiktabletts mit Maultaschen und Salat hinaus in die Sonne und schwatzen einträchtig, Abgeordnete und Anwälte, Banker und Reporter. Bundesbankpräsident Jens Weidmann balanciert eine Kartoffelsuppe durch die Menge, Gregor Gysi hält Hof unter einem Sonnenschirm, der Kantinenwirt, vom Andrang völlig überrascht, eröffnet eine improvisierte zweite Kasse, und vor dem Kaffeeautomaten gratulieren sich Juristen zur Brillanz ihrer Vorträge. Fehlte nur noch, dass die Richter zu der großen Tischgesellschaft dazugestoßen wären und die Verhandlung unter freiem Himmel fortgesetzt hätten.

Natürlich, es war der entspannteste Moment an diesem ersten Verhandlungstag, der sonst ganz von der Vertracktheit der Probleme beherrscht wurde. Niemand, der nicht Respekt gezeigt hätte vor der Vielzahl finanztechnischer und verfassungsrechtlicher Raffinessen, die zur Debatte standen. Allein die Verlesung der Klagen und der angegriffenen Gesetze, Verordnungen und Vertragsklauseln dauerte mehr als zehn Minuten.

Im Kern geht es um die Frage, ob die Ankündigung von EZB-Präsident Mario Draghi, zur Rettung des Euro notfalls unbegrenzt Anleihen gefährdeter Euro-Staaten aufzukaufen, einen Verstoß gegen das Mandat der EZB und gegen die europäischen Verträge darstellt. Aber an diese eine Frage schließen sich Kaskaden weiterer Fragen an: Was genau ist das Mandat der EZB? Im Prinzip soll sie Geldpolitik betreiben, aber keine Wirtschafts- und Finanzpolitik. Nur, wo exakt verläuft da die Grenze? Die Stabilitätshüter dürfen Staatsanleihen am sogenannten Sekundärmarkt kaufen, also bei Geschäftsbanken, aber nicht direkt von den Staaten – besteht die Gefahr, dass diese Grenze mit Tricks unterlaufen wird? Und ist die Ankündigung von Draghi, die vor einem Jahr die Finanzmärkte tatsächlich auf einen Schlag beruhigte, überhaupt ein Rechtsakt, der von einem Gericht überprüft werden kann, oder ist sie nur eine politische Absichtserklärung? Welche Folgen hat sie für den Bundeshaushalt? Hebelt sie womöglich die Budgethoheit des Bundestages aus? Et cetera.

Wie jedes gute Drama hat auch dieser Prozess zusätzliche Handlungsstränge, die alles noch spannender machen. Der eine handelt vom Verfassungsgericht selbst. Kann es die Entscheidungen einer europäischen Institution wie der EZB überhaupt prüfen? Wäre dazu nicht eher der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg berufen? Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ließ in der Verhandlung durchblicken, dass er dies für richtig hielte.

So leicht aber lassen sich die Karlsruher Richter wohl nicht aus dem Spiel nehmen. Sie haben immer betont, dass sie Entscheidungen von EU-Organen dann kontrollieren und kassieren, wenn diese evident ihre Kompetenzen überschreiten. Ist das nun so ein Fall? Sicher ist nur: Legen die Karlsruher die Sache dem EuGH vor, sind sie selbst aus der großen Europa-Debatte raus – ein enormer Verlust an Macht und Gewicht. Sehr vergröbert gesagt: Die Richter entscheiden auch über ihre eigene Relevanz.

Der andere Spannungsbogen erwächst aus der Konfrontation zweier Männer, die über lange Zeit Kollegen waren, Freunde womöglich, die gemeinsam in Berlin Bundeskanzlerin Merkel beraten haben, nun aber von ihren Karrieren zu Gegnern gemacht wurden: Bundesbankpräsident Jens Weidmann, einer der schärfsten Kritiker der EZB-Politik, traf auf Jörg Asmussen, Direktoriumsmitglied der EZB. Eine effektvolle Regie hatte die beiden auch noch in den Bänken direkt nebeneinander platziert, wo sie sich scherzend fotografieren ließen.