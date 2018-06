Was gibt es im Sommer Schöneres als eine vom Wasser umflutete Stadt? Eine vom Wasser umflutete Stadt ohne Mücken. Um das zu erreichen, müsste man Stockholm vermutlich komplett mit Bioziden verseuchen, aber das hat sich aus naheliegenden Gründen bisher niemand getraut. Eine junge Agentur hatte vor zwei Jahren eine smartere Idee: einen Mückenreport, schwedisch Myggrapporten, fürs Telefon.



Wer über die GPS-Funktion in seinem Handy Mückenschwärme meldet, bekommt im Gegenzug Mückenwarnungen anderer Nutzer. Die App läuft inzwischen so gut, dass die Schweden ein neues Sommerthema haben: Sie sprechen nicht mehr über die Mückenplage, sondern über den Report. Denn Mücken sind ja halb so wild, wenn man weiß, wo sie sich herumtreiben.

Und wenn man dann schon an einem der wenigen mückenfreien Schärenstrände sitzt, will man natürlich auch was trinken. Doch Kühltaschen sind im innovations- und stilverliebten Stockholm in diesem Sommer nicht das Accessoire der Wahl. Man trägt die elegante Picnic Coolerbag aus schwarzem Polyester von Eva Schildt. Die Rucksackriemen sorgen nicht nur dafür, dass man auch mit Kühltasche eine gute Figur macht. Man hat die Hände frei, um die nächste Mückenwarnung zu posten.



Ist es dann nach Sonnenuntergang das Gläschen zu viel geworden, muss man wenig befürchten. Jedenfalls läuft man nicht Gefahr bescheuerte Textnachrichten zu versenden, die einem am nächsten Morgen peinlich sind und einen, wenn’s ganz blöd läuft, sogar den Job oder die Beziehung kosten können. "Damit dein Telefon auch nach Mitternacht dein Freund bleibt", hat die schwedische Agentur Deportivo einen Booze-Filter entwickelt, der so ähnlich funktioniert wie der Alkoholtest der Polizei. Man muss auf dem Display eine Kugel im Kreis rollen oder digitale Bauklötze zu einem Türmchen stapeln. Wenn das nicht mehr klappt, gibt’s eine SMS, die einem empfiehlt, das Telefon bis auf Weiteres nicht mehr zu benutzen. Bleibt zu hoffen, dass die Mücken das nicht mitkriegen.