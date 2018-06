Die Welt hält uns für verrückt, aber vielleicht ist ja auch die Welt verrückt. Diese Woche verhandelte das Bundesverfassungsgericht über die Euro-Rettungspolitik. Und in ein paar Monaten werden die Richter in Karlsruhe darüber urteilen, ob die Europäische Zentralbank massenhaft Anleihen von Krisenstaaten kaufen und damit deutschen Steuerzahlern Milliardenrisiken aufbürden darf.

Die Finanzwelt von New York bis Tokio schüttelt den Kopf. Wie können die Deutschen das einzig wirksame Mittel gegen die Krise infrage stellen: das Versprechen von Zentralbankchef Mario Draghi, so viel Staatsschulden aufzukaufen, dass Ruhe herrscht an den Märkten? "Glauben Sie mir, es wird reichen", hatte er vergangenen Herbst gesagt – und damit die Aktienkurse auf einen Höhenflug und die Zinsen für die südeuropäischen Krisenländer auf einen Sinkflug geschickt.

Bloß interessiert es die Richter gar nicht, ob Draghis Coup funktioniert. Ihre Frage ist nur, ob er rechtens ist. Wahrscheinlich werden sie der Zentralbank, die – taktisch geschickt – eigene Grenzen für ihre Aufkäufe nachgereicht hat, keine großen Schwierigkeiten machen. Sollten sie doch Nein sagen, wäre das zwar noch nicht das Ende des Euro, wohl aber würde die Krise mit Wucht zurückkehren.

Deshalb beginnt jetzt das, was Investoren nicht mögen: eine Phase neuer Unsicherheit. Und das umso mehr, als zu den Zeugen der Anklage nicht nur irgendwelche Experten gehören, sondern auch der Präsident der Bundesbank. Der deutsche Rebell Jens Weidmann war immer gegen Draghis Art des Gelddruckens, die im schlimmsten Fall zu hohen deutschen Verlusten und einer gewaltigen Inflation führen könnte, und er bleibt bei seinen Prinzipien, auch wenn die Bundesregierung Draghis Hilfe längst willkommen heißt.

So irre es auch klingen mag, die Klage könnte Europa helfen

Droht der Welt also durch deutsche Stabilitätsfanatiker wie Jens Weidmann neuerliches Chaos? Genau das dürfte Angela Merkel kommende Woche auf dem G-8-Gipfel von den anderen Regierungschefs zu hören bekommen. Tatsächlich aber könnte die Intervention aus Karlsruhe auch heilsam sein – dann nämlich, wenn sich Europa in den nächsten Monaten darauf besinnt, dass die Euro-Krise so oder so noch nicht bewältigt ist.

Die Zentralbank hat Billionen neuer Euro zum Nulltarif in Umlauf gebracht und den Mitgliedsländern damit Zeit gekauft. Europa lebt heute von diesem riesigen Vorschuss, und der kommt uns teuer zu stehen: Das merken wir als Sparer, die wir wegen verschwindend geringer Zinsen die Kaufkraft unseres Vermögens und unserer Altersvorsorge schrumpfen sehen. Wir merken es auch als Mieter in den Städten, wo billiges Geld erst die Immobilienpreise und dann die Mieten in die Höhe treibt. Lohnen können sich diese Opfer nur, wenn die Länder des Euro schnell stärker werden – so stark, dass ihre Volkswirtschaften wieder auf eigenen Beinen stehen ohne dass Draghi mit immer mehr Geld nachhelfen muss.

Doch was tun die Euro-Länder? Verkämpfen sich im Streit ums angebliche deutsche Spardiktat. Merkwürdig nur, dass diejenigen Länder, die schon gespart und ihre Wirtschaft reformiert haben – Irland, Portugal und Spanien, ja selbst Griechenland –, erste wirtschaftliche Erfolge verzeichnen. Sie können wieder auf den Weltmärkten mithalten, weil sie billiger produzieren als früher.

Besonders gefährdet wird der Euro dagegen von den Ländern, die gar keinem Diktat unterworfen sind. Italien und Frankreich profitieren von Draghis Versprechen, ihre Schulden zu übernehmen, wenn sie am Markt kein günstiges Geld mehr erhalten. Und doch setzen sie keineswegs alles daran, schnell leistungsfähiger zu werden. Im Gegenteil, als die EU jüngst Paris ermahnte, doch bitte im Gegenzug zur Aufhebung der Schuldengrenze seine Wirtschaft zu stärken, verbaten sich die Franzosen diese Einmischung.

Das Wachstum von morgen entsteht durch die Arbeit von heute. Und damit Europa der Euro-Krise entrinnt, müssen die Krisenstaaten auf irgendeine Art billiger und besser werden, Arbeitskosten senken und Märkte liberalisieren, Bürokratie abbauen und Bildung verbessern.

Das muss aber keineswegs nach deutschem Vorbild geschehen. Im dezentralen Europa kann jedes Land seinen eigenen Reformweg gehen. Frankreich zum Beispiel braucht einen effizienteren Staat, weil der sich heute mehr als 55 Prozent der Wirtschaftsleistung schnappt – und einen großen Teil davon in seinen Behörden versickern lässt. Europa lebt vom Wettbewerb der Wirtschaftssysteme, von der Freude an der nationalen Innovation. Jeder soll also nach Gusto seinen Wohlstand verdienen. Verdienen aber muss er ihn.

Es ist grundsätzlich kein Problem, wenn die EU die Schuldenziele streckt. Auch Mario Draghi wird sein Versprechen nicht bereuen müssen – wenn die Krisenländer den Schutz des billigen Geldes nutzen, um sich zu reformieren, statt sich in Sicherheit zu wähnen und zurückzulehnen.

Draghis bestes Argument ist, dass er sein Versprechen bislang gar nicht wahr machen musste. Die Ankündigung reichte, und die Märkte gaben Ruhe. Aber das bleibt nur so, wenn die angeschlagenen Länder neue Kraft entfalten. Über die Zukunft des Euro wird am Ende weniger in Karlsruhe entschieden als in Paris oder Rom.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio