Inhalt Seite 1 — Mit aller Gewalt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Er sagte es, und er tat es. "Wir werden keine Toleranz mehr zeigen", hatte der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdoğan erklärt, und am Dienstag versank der Taksim-Platz in Istanbul in Reizgasschwaden. Nach dem Gas kamen die Wasserwerfer, schließlich die Knüppel und die Gummigeschosse. Blutverschmierte Augen, am Boden kriechende Verletzte, ein am ganzen Leibe brennender Demonstrant. Der nahe gelegene Gezi-Park, der eine Woche lang in Woodstock-artiger Festivalstimmung war, wurde bis tief in die Nacht, bis Redaktionsschluss, von der Polizei eingekesselt und angegriffen. Hunderte von Verletzten lagen am Rand des Platzes, viele von ihnen schwer getroffen. Eine Menschenkette schützte den inneren Park, darin standen Aktivisten, Studenten, Anwälte, Angestellte, die um ihr Leben fürchteten. Es war nicht nur die Brutalität der Sicherheitskräfte, die schockierte. Es war auch das, wofür sie stand und was sich in ihr ausdrückte: die Rechthaberei, Unberechenbarkeit und Sprachlosigkeit der Macht, ein Kollaps der politischen Kultur in einem Land, das eben noch eine Hoffnung gewesen war. Die Türkei sieht einer ungewissen, beängstigenden Zukunft entgegen.

In Europa stellt man es sich oft so vor, als sei der Widerstand gegen Erdoğan durchgängig säkular, urban, modern – die prowestliche Türkei gegen die autoritären Islamisten. Aber so einfach ist es nicht. Das Entsetzen geht über den unbelehrbaren Brachialkurs des Premiers, reicht über ein liberales, fortschrittliches Protestmilieu weit hinaus. Erdoğans Kampf gegen Baumschützer und jugendliche Demonstranten erschüttert auch seine Wähler. Und erst dadurch gewinnt die Lage ihre ganze Brisanz für ihn: dass er nicht nur seine Feinde immer mehr provoziert, sondern auch im Milieu seiner Freunde Zweifel, Widerwillen und Spaltung verbreitet.

Ahmet, ein 65-jähriger pensionierter Textilarbeiter, hat dreimal bei Wahlen für Erdoğan gestimmt. Er hat an den Mann geglaubt, der "dem Land eine stabile Wirtschaft und den einfachen Menschen ihren Stolz gegeben hat". Mehr noch als den Premier aber liebt er das Grün, von dem es so wenig gibt in Istanbul. Ahmet ist gegen die osmanische Kaserne, die Erdoğan anstelle des Gezi-Parks bauen will. Der Premier mache das nur für den Profit seiner Business-Freunde: "Erdoğan wird zum Herrscher, der nicht auf sein Volk hört."

Für das Wochenende hat Erdoğan seine Anhänger zu Megakundgebungen in Ankara und Istanbul aufgerufen. "Wir sind mehr als ihr!", ruft er den Demonstranten im Gezi-Park zu. Ihn unterstützten über fünfzig Prozent der Bevölkerung. In zehn Regierungsjahren stand eine starke Koalition hinter ihm: aus Frommen und Wachstumsfanatikern, aus Liberalen (die ihn als Totengräber des alten Militär- und Polizeistaats schätzten) und Law-and-Order-Türken (die ihn als starken Mann liebten). Doch in dieser Koalition tun sich Risse auf. Längst überfällt auch Konservative Unbehagen am Gebaren ihres Premierministers, den sie gewählt haben. Die konservative Front reicht von stiller Ablehnung bis hin zu offener Kritik. Welche Folgen hat das für Tayyip Erdoğans Herrschaft?

Ein Ort, an dem sich das heraushören lässt, ist der Pilgerstadtteil Eyüp, nicht weit vom modernen Taksim-Platz auf der anderen Seite des Goldenen Horns. Eine Hochburg von Erdoğans Partei AKP. Während sich im Gezi-Park die Gasschwaden ausbreiten, knien die Menschen hier zum Mittagsgebet nieder. Aus der berühmten Eyüp-Sultan-Moschee kommen Studentinnen, sie tragen Kopftuch, lange Mäntel, Schmuck nur am Schuh. Die 23-jährige Aysegül hat ein für AKP-Wähler überraschendes Problem. Erdoğan habe vor zwei Wochen von "Säufern" gesprochen, die die Türkei früher regiert hätten, der Republikgründer Kemal Atatürk inbegriffen. Aysegül ist religiös, aber eben auch Türkin und empört sich darüber. "Ich bin gegen die Unterscheidung zwischen dem guten Osmanischen Reich und Atatürks schlechter Republik. Das alles zusammen macht unser Land aus." Für Aysegül beweist der Protest für die Bäume im Gezi-Park, dass die Türken gemeinsam hinter einer Sache stehen können. "Erdoğan versucht aber, uns zu spalten."

Ein Viertel seiner eigenen Wähler fürchtet Erdoğans autoritären Geist

Unter den Erdoğan-Skeptikern finden sich Wertkonservative, die meinen, die AKP baue zu viel Einkaufszentren und mache sich zum Handlanger von Geschäftsinteressen einiger weniger. Da ist der AKP-Lokalpolitiker, der leise fragt, warum sich der Premierminister eigentlich um jede Ampel und jede Unterführung in Istanbul kümmern muss. Da ist der Gläubige, der sich wundert, warum Erdoğan auf dem Taksim heute eine Moschee bauen will und morgen wieder nicht – je nachdem, wie es ihm gerade passt im politischen Kampf.

Das Unbehagen lässt sich zum ersten Mal auch in Zahlen ausdrücken. Özer Sencer, Chef des konservativen Meinungsforschungsinstituts Metropoll, hat eine Umfrage unter AKP-Wählern durchgeführt, die in diesen Tagen veröffentlicht werden soll. Sencer sagt, ein Viertel der AKP-Wähler fürchte, dass unter Erdoğan ein autoritäres Regime entstehe. Ein Drittel der AKP-Wähler findet inzwischen wie viele Säkulare, dass sich die AKP stark in den Lebensstil der Türken einmische. Diese Wähler standen alle fest und einig hinter Erdoğan, als er und seine Partei vor sechs Jahren vom alten national-kemalistischen Establishment und den Generälen angegriffen wurden. Diesmal nicht.